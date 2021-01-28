涉及第一夫人吳淑珍國務機要費洗錢案的前新光醫院副院長黃芳彥潛逃美國12年身亡。一度傳出，黃芳彥是舉槍自盡，引起各界關注。黃芳彥的胞弟黃重彥向媒體爆料，哥哥當年去美國住時，就買了一把槍隨身攜帶，還曾經跟他說，如果FBI上門抓人，絕對會跟對方拚了，不會束手就擒。

黃芳彥胞弟黃重彥指出，黃芳彥自2008年11月赴美之後，臺灣司法單位一直透過司法互助管道，想要把黃芳彥帶回臺灣，因此黃芳彥在美國購買了一把槍防身，還曾經撂話說，如果FBI找上門來抓人，不排除拿槍自轟。但對於哥哥舉槍自盡的說法，黃重彥認為可能性不大，他轉述黃芳彥被大樓管理員發現時的情況，人倒在汽車駕駛座上，一旁有看到安眠藥，但並沒有發現有槍枝在哥哥身邊。

黃重彥說，哥哥黃芳彥住在美西洛杉磯，他的兒子住在東岸佛羅里達，黃芳彥長期處於獨居狀態，但當地朋友不少、經常有社交活動。此外黃芳彥也十分關心臺灣疫情時事，1月24日還曾透過通訊軟體跟臺灣親友聯絡，也曾經針對前衛生署長楊志良的言論發表看法，沒想到幾天沒消息，哥哥就這樣走了。

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