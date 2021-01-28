北市警消獲報，1名28歲男子，28日晚間8時49分左右，在昆明街某卡拉OK內，疑因細故與人發生口角，與4名男子扭打，又被其中1人持刀攻擊，砍中他的右肩、左臂。

4男逞凶後快步逃逸，男子隨後被送往台大醫院救治，其中左臂刀傷約10公分、右肩則有5公分長，經包紮治療後意識清醒、暫無大礙。

警方已調閱監視器，另根據店家及目擊者供詞，循線追查逞凶的4名犯嫌。

(中時 )