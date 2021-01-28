北市萬華卡拉OK喋血 男子遭刀砍右肩送醫急救 22:232021/01/28 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市昆明街1家卡拉OK，晚間發生喋血案件。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消獲報，1名28歲男子，28日晚間8時49分左右，在昆明街某卡拉OK內，疑因細故與人發生口角，與4名男子扭打，又被其中1人持刀攻擊，砍中他的右肩、左臂。 4男逞凶後快步逃逸，男子隨後被送往台大醫院救治，其中左臂刀傷約10公分、右肩則有5公分長，經包紮治療後意識清醒、暫無大礙。 警方已調閱監視器，另根據店家及目擊者供詞，循線追查逞凶的4名犯嫌。 瑪莎拉蒂男信義區夜店虧妹遭捅肚 6嫌今晨到案 北投工地意外 木條狂墜12公尺 B3工人慘遭爆頭亡 (中時 ) #右肩 #昆明街 #卡拉OK #逞凶 #左臂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西門町電影公園驚傳偷拍 萬華警追查中 22:532021/01/26 社會 桃園年貨大街 大學博覽會取消 04:102021/01/21 地方新聞 疑搭訕有男友的正妹 男遭拖下瑪莎拉蒂毒打刺傷腹部 12:202021/01/24 社會 辦年貨顧防疫 三鳳中街沒試吃 04:102021/01/25 地方新聞 中和男子墜樓身亡 檢警調查死因 11:022021/01/18 社會 湖口休息站喋血案 檢方以殺人未遂罪嫌起訴逞凶者 18:222021/01/19 社會 蒼井空憶輕狂年少「喝酒變bitch 誰都可以」 00:082021/01/28 娛樂 變形金剛做門神 龍崎文衡殿 10:002021/01/24 生活 洗腦主題曲勸敗 血拼如入叢林 04:102021/01/19 時尚消費 曾被封為卡拉OK王子 本土劇男星人生轉彎拍電影 15:272021/01/20 娛樂 移工持刀捅同鄉遭甩棍重擊頭 假身分就醫遭逮 09:492021/01/18 社會 社會熱門新聞 【扁案大咖】黃芳彥在美酗酒奢華 傳小兒子看不慣父子決裂 - 社會 【扁案大咖】滯美12年 陳水扁親信黃芳彥驚傳身亡 車內發現安眠藥 - 社會 全國高階警職49人大調動 六都23名分局長換血 - 社會 【扁案大咖】秀黃芳彥黏紅粉知己照 親弟：風流自在不會想不開 - 社會 【扁案大咖】特偵頭號通緝犯黃芳彥 西裝口袋藏75件珠寶價值破億 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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