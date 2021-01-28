新北市金山區公所今（28日）舉辦「110年金山歲末傳幸福，寒冬佳餚送暖來」活動。（金山區公所提供）

新北市金山區公所今（28日）舉辦「110年金山歲末傳幸福，寒冬佳餚送暖來」活動。（金山區公所提供）

新北市金山區公所今（28日）舉辦「110年金山歲末傳幸福，寒冬佳餚送暖來」活動，現場發送民生物資及區公所牛年限定「牛轉錢坤」年節紅包，陪伴弱勢家戶歡喜迎新年。今年特別邀請伊甸視障樂團及2020年傑出身障人士金山區代表許逸聖，許先生雖患有先天性腦性麻痺，但沒有因先天缺失而自卑，從小就熱愛音樂的他，一有時間就會作詞作曲，在基隆基督教會擔任起伴奏員的角色，透過音樂分享生命、關懷弱勢。

區長廖武輝表示，公所為照顧、關懷弱勢家戶，每年皆於農曆春節前夕，媒合各宗教團體、社福團體及善心人士的愛心物資和善款。本次活動共募得近110萬元之善款，而每一家戶皆會領取現金6200元紅包、商品禮券700元及物資（包含白米、食用油、保暖褲、棉被）等生活用品，因為有各界注入的暖流，才能讓所有受惠的弱勢家戶渡過寒冬平安過好年。也希望透過捐助的善行，拋磚引玉，引發更多人的善念，社會上的善心如水，得以常流。

金山區公所表示，為配合政府防疫政策，本次活動採報名制，控制現場人數，入場前須以酒精消毒雙手、測量體溫，現場人員均全程配戴口罩，而當天所發放熱呼呼的炸雞、麵包、雞蛋糕和海岩青茶，都會分裝成袋，讓參與民眾離場時帶走。希望讓弱勢家戶都能夠感受到社會關懷的暖意，並從中獲得面對生活挑戰的助力與勇氣。

參與的民眾吳先生表示，歲末年終時，是親人歡喜團聚時刻。非常感謝金山區公所及各界善心人士每年於農曆年前辦理寒冬送暖的溫馨活動，讓平時無暇享受生活的我們，可以在今天好好喘口氣，伴隨著優美的音樂，心裡洋溢著滿滿的幸福，感謝大家讓這寒冷的冬天溫暖起來。

(中時 )