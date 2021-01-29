和泰汽車今天宣布，向集團成員和雲行動服務公司購入iRent的品牌所有權，將結合既有乘車派遣平台yoxi積極發展MaaS；將擁有台灣最完整的車輛共享服務。

和泰車表示，全球交通服務正走向Mobility as a Service（MaaS）的發展趨勢，為積極響應日本豐田原廠的MaaS行動服務新策略，向集團成員和雲行動服務公司購入全台唯一提供24小時汽機車共享服務iRent的品牌所有權，搭配其原有的乘車派遣平台yoxi的品牌所有權，和泰汽車將擁有台灣最完整的車輛共享服務。

和泰車指出，2020年面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情威脅，和泰車逆勢成長，連續19年在新車銷售市場奪冠；去年底啟動多元化服務布局，整合集團內購車、貸款、保險到售後服務等資源，推出了yoxi乘車派遣平台，提供消費者「附駕型共享服務」多元的選擇。

和泰集團早在2014年就投入發展iRent，可以說是台灣共享交通服務的先驅，也是現行業界規模最大的自助租車服務，由集團成員和雲行動負責經營，提供「自駕型共享服務」。

和泰車指出，為整合並提供對消費者移動服務，決定購入iRent品牌，同時擁有iRent及yoxi兩個品牌，進一步加速附駕型與自駕型共享服務的整合，創造更緊密、一致的綜效，發揮品牌價值最大化，有機會成為豐田汽車MaaS服務的全球典範。

和泰汽車表示，iRent目前約有58萬會員數，汽車加機車總數超過1.1萬輛；發展MaaS的架構將從共享服務開始，再藉由數位工具整合車聯網、大數據、會員生態系等服務，提供消費者一站式的生活移動服務。

市場預料，和泰整合雙平台，同時擁有租車及叫車系統，未來將與Uber及台灣大車隊展開3強爭霸戰。（編輯：趙蔚蘭）1100128

(中央社)