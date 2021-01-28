「花蓮港高爾夫球俱樂部」日治時期遺留迄今已近百年，由花蓮縣政府文化局認定為縣定古蹟，不過，因球場前經營者滯欠營利事業稅40萬元，被查封後近期將由法務部行政執行署花蓮分署拍賣，因具有高度歷史價值，執行署表示，文化資產保存法相關規定，古蹟主管機關有優先承買權。

不過，文化局表示，產權不屬於縣府，但拍賣不影響古蹟價值，若有拍賣出去，將協助產權所有人調研古蹟；但據了解，因維護不易，很少人願意買下縣定古蹟，將再研議是否承買。

花蓮港高爾夫球俱樂部為台灣東部第一處高爾夫球場，亦為全台歷史第二悠久的高爾夫球場。於1928年（昭和3年）9月23日完竣，並於1935年10月落成。屬台灣唯一經歷日治後期及戰後兩個時代所存留的高爾夫球場建築，花蓮縣政府於2019年12月2日指定為縣定古蹟。

執行署花蓮分署指出，美崙高爾夫球場內的縣定古蹟「花蓮港高爾夫球俱樂部」，因經營財團法人花蓮高爾夫俱樂部，滯欠營利事業所得稅40萬元，遭財政部北區國稅局花蓮分局聲請查封，拍賣其名下未辦保存登記建物群，合併拍賣底價為550萬元。其中一棟建物為花蓮港高爾夫球俱樂部，據文化資產保存法規定，古蹟主管機關有優先承買權。

執行署花蓮分署聯合拍賣將於2月2日登場，下午2點30分至3點30分在分署拍賣。本次拍賣不動產物件中，除了縣定古蹟「花蓮港高爾夫球俱樂部」外，還有台東知本溫泉套房共19間；綠島、台東市土地等物件；動產則有「牛轉乾坤」系列手工樟木木雕、泥作坊的手作陶器、杯等物。

花蓮分署提醒投標人，所有不動產拍賣物件均為「現場投標兼通訊投標」，欲以通訊投標方式參與投標的民眾，可至花蓮分署官方網站「通訊投標專區」下載相關文件，另配合防疫，拍賣當天到場民眾，需量測溫、配戴口罩，並採實名登記。

(中時 )