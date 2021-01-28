台南歸仁警分局轄區元月份接連發生9件竊賊闖入店家行竊的竊案，警方透過新成立的「分析整合分享平台」群組資料，將各類案況及調閱影像放在平台供所有員警參辦，偵查隊再派員專人分析、建檔，研判皆為張嫌所為，昨天將人一舉逮獲，因懷疑張嫌涉及其他分局竊案，已通知各分局清理，全案訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。

歸仁警分局長洪頂力去年底到任後，隨即成立「各類案件分析整合平台」群組，針對轄區內1月陸續發生9件店家遭破壞侵入竊盜案，經調閱監視器發現，犯嫌均以步行、徒手行竊，行竊過程均戴手套，除擴大調閱範圍外，另要求各所針對熱時熱點加強巡邏，並針對犯嫌特徵加強盤查。

副分局長張翊雋表示，歸仁所副所長張文太、警員吳生閔昨天巡時在台39線與中正南路一段路口，發現張姓犯嫌特徵吻合且形跡可疑，經盤查訊問除可能涉及轄多起竊盜案，另疑涉他分局竊盜案件，已通知各分局清理。

洪頂力表示，春節將至，分局將執行「110年加強重要節日安全維護工作」，警方除了將持續規劃防竊等專案勤務，以維護轄內治安外，傳統社區及商家在平日應加強防竊，出門前，返家後務必將門窗上鎖，汰換老舊之門鎖，以免淪為竊嫌覬覦目標。

(中時 )