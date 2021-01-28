晶片換疫苗有譜？經濟部昨天找來晶圓代工廠4大巨頭，商討增產車用晶片馳援國際。經濟部長王美花原本說沒有談到晶片換疫苗的事，但今天終於鬆口，昨有向德國在台協會處長王子陶反映，希望協助我們取得疫苗。據了解，德國BioNTech生技公司生產的新冠疫苗，我們很有興趣採購。

全球車用晶片荒，歐美日三地都向我國求援，王美花表示，德國在台協會處長王子陶昨天確實有給她這封求助信函，自己會在回函中說明這次政府與廠商的共識與做法。

外界建議我們可利用晶片換疫苗，衛福部長陳時中也說「樂觀其成」。王一改前日否認態度，鬆口因為台灣自己疫苗還沒做出來，當天有跟德國處長表達，希望在可行範圍內協助台灣取得疫苗，王子陶則回覆會轉達該國。

目前德國生技公司BioNTech已開始在本國施打新冠疫苗，經濟部表示，希望在互利基礎上，德國協助我們採購取得相關疫苗，因為它們自己就有研發生產，這部分我們自然希望能買。

王美花強調，這次車用晶片缺貨，凸顯台灣確實有重要性。而在全球疫情下，本著互利共榮，讓台灣角色在國際上被看見，這對台比較重要。

(中時 )