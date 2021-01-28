黃芳彥身亡 陳致中：震驚、遺憾 22:152021/01/28 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳致中。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前新光醫院副院長黃芳彥傳出在美身亡，高雄巿議員陳致中第一時間表示不知情，後來以「感到震驚，很遺憾，祈願黃醫師安息，家屬節哀順變」做回應。 陳致中說，母親吳淑珍在民國74年發生車禍後，認識麻醉醫師黃芳彥，後來因為復健的關係，一直有互動，直到黃芳彥到美國後，已經很久沒連絡，不清楚對方近況。 部桃清潔工爆離職潮 陳時中：走掉20人 黃芳彥在美去世 柯建銘：他是很低調親切的人 (中時 ) #黃芳彥 #陳致中 #震驚 #身亡 #遺憾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃芳彥在美身亡 扁家：久未聯絡 聞訊震驚遺憾 21:382021/01/28 政治 李孟諺：蘇揆是「這位先生」最大後盾 13:542021/01/28 政治 蔣德綱快評》挺黃捷 蔡英文的意外 10:002021/01/28 短評 魏如萱茄子蛋放大聲音嗨翻北流 04:102021/01/28 娛樂新聞 夫妻愛上同一男 女還為情染毒 04:102021/01/28 社會新聞 陳淑芳PK徐若瑄搶當廚后 04:102021/01/28 娛樂新聞 黃芳彥17年前是抗煞關鍵人物 曾帶領新光治癒曹姓婦人 19:512021/01/28 生活 民進黨力挺黃捷影響甚大 黃暐瀚4個字預測罷免案結果 21:092021/01/28 政治 【風向變了】拜登禁稱武漢肺炎 藍委酸：狠打蘇貞昌和陳時中一巴掌 11:502021/01/28 政治 雙鐵春節防疫措施、部桃綜合大樓採檢啟動 陳時中1400說明 10:212021/01/28 生活 蔡提抗疫3關鍵 向全民信心喊話 04:102021/01/28 焦點要聞 政治熱門新聞 可能超越侯友宜 姜太公國運籤：藍軍2024將出現大黑馬 - 政治 藍營台北市長最佳人選不是蔣萬安？被點出2弱點 - 政治 黃芳彥在美身亡 扁家：久未聯絡 聞訊震驚遺憾 - 政治 - 中央社 黃暐瀚預測民進黨這人要拚2022台南市長 旁人震驚 - 政治 頭條揭密》美改稱蔡英文「台灣民選代表」？ 國務院用語曝玄機 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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