前新光醫院副院長黃芳彥傳出在美身亡，高雄巿議員陳致中第一時間表示不知情，後來以「感到震驚，很遺憾，祈願黃醫師安息，家屬節哀順變」做回應。

陳致中說，母親吳淑珍在民國74年發生車禍後，認識麻醉醫師黃芳彥，後來因為復健的關係，一直有互動，直到黃芳彥到美國後，已經很久沒連絡，不清楚對方近況。

(中時 )