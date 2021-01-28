紐西蘭剛剛與中國簽署升級版自貿協定。近日，紐西蘭貿易部長奧康納（Damien O'Connor）在回答媒體提問時表示，如果澳大利亞「表示出尊重」，與北京的外交關係或有改善。28日，他致電澳大利亞貿易部長澄清，重申他不替澳大利亞表態。

據德國之聲中文網報導，紐西蘭貿易部長奧康納27日接受美國CNBC採訪時，被問及紐西蘭外長此前提出可在澳大利亞與中國之間「調停」一事。奧康納回答說，紐西蘭與北京有「成熟的關係」：「我不能替澳大利亞表態，以及他們如何運作外交關係。但很明顯，如果他們效法我們，表示出尊重，我猜有時候需要多一點外交手法，並且謹慎用詞，那麼，他們可能也會處於類似的情形。」

28日，奧康納則向澳大利亞新任貿易部長特漢（Dan Tehan）致電予以澄清。奧康納在一份聲明中稱：「澳大利亞與中國的關係永遠是這兩國的事務。今天早些時候，我與澳大利亞貿易部長談話並重申，正如我在採訪中所說的，我們無論在此事還是其它任何事務上都不代表澳大利亞表態。」

奧康納在CNCB採訪中所被問及的紐西蘭外長此前提出可在澳中之間調停一事，則發生在一個多月前。去年12月中旬，紐西蘭新任外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）表示，2021年該國將舉辦亞太經合組織峰會，屆時有機會為澳中兩國對話創造條件，——「但雙方均須有意願坐在一起，在某些目前存在分歧的領域有所讓步」。

澳大利亞貿易部長特漢28日則在一份簡短聲明中表示，澳大利亞與中國的關係是「以對我們國家利益的評估為基礎」。他表示，政府的貿易政策應以「主動性、原則和耐心」（proactivity，principle，patience）為指引。「我們尋求在互惠的基礎上與中國合作，我們經濟的互補性讓我們成為天然的貿易夥伴。我們始終對對話開放，對話是解決分歧的最佳途徑。」

澳大利亞《雪梨先驅晨報》和《世紀報》28日則報導稱，對於紐西蘭外長馬胡塔此前提出在澳中之間調停以及雙方都須讓步一事，澳大利亞政府曾向紐西蘭提出關切。

紐西蘭貿易部長奧康納在接受CNBC採訪時，還對有關威靈頓的對華政策將經濟利益置於民主價值之上作出反駁，稱「我們一直都能夠提出所關切的事宜。」

紐西蘭與中國自貿協定升級的同時，澳大利亞則經歷北京對多種澳洲進口產品徵收懲罰性關稅。北京感到憤怒的事情包括，澳大利亞曾呼籲對新冠起源進行國際調查、禁止華為參與5G建設以及通過反外國干預法等。

中國《環球時報》英文版27日對比紐西蘭與澳大利亞的對華政策，稱坎培拉是「沙文主義的冷戰思維」，而紐西蘭則「對中國崛起相對開放」。

中國外交部發言人趙立堅1月26日表示，與紐西蘭自貿協定升級是「推動中新關係在現有良好基礎上健康穩定向前發展的重要舉措」。

《雪梨先驅晨報》28日還報導說，本月早些時候，紐西蘭作為唯一一個「五眼聯盟」成員國沒有簽署批評香港逮捕親民主人士的聯合聲明。

不過，紐西蘭外長馬胡塔此前加入了「五眼聯盟」其他四國——澳、英、加、美共同譴責北京取消四名香港議員資格。當時，中國外交部發言人表示：「不管他們長五隻眼，還是十隻眼，只要膽敢損害中國主權、安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎。」

據英國《衛報》報導，在去年10月連任的紐西蘭總理阿德恩任內，該國也曾批評中國向太平洋島國的貸款、表達對新疆穆斯林處境的憂慮以及支持台灣加入世衛組織。

據澳大利亞廣播公司（ABC）28日報導，該國貿易部長特漢在接受該台採訪時，不願就紐西蘭貿易部長奧康納是否表達歉意作出回答，但對奧康納的致電表示感謝。特漢說：「紐西蘭是我們許多年來最緊密的朋友，——我對我的紐西蘭同儕沒有任何別的（要表達）只有溫暖。」特漢說：「我期待與我的紐西蘭同儕合作，我們想要確保所有人共同協作，無論是在貿易投資領域，還是安全領域。」

ABC報導還引述一名澳大利亞政府消息人士稱，奧康納此前的評論在坎培拉「收效不佳」。消息人士稱，紐西蘭需要認識到，北京有意分裂該地區的盟國，這樣的表態正中下懷。不過，消息人士稱，此一事件不會對澳新關係帶來長久損害。

儘管澳中關係緊張，據澳大利亞統計局公布的數字，去年12月，澳大利亞對華出口環比仍增加23億澳元，增幅21％。原因主要是鐵礦石出口的數量與價格上升。

(中時 )