隨著養生風氣的盛行，市面上越來越多健康餐、舒肥餐，不少民眾也會自製養生便當，或是去自助餐只夾蔬菜類食用，以達減肥效果。一名女網友抱怨自己怎麼吃都不會瘦，並貼出自己的養生便當照片，不解問「這樣有很多嗎」，不少網友看到後秒懂，指出缺陷。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文表示「抱怨一下天生瘦不下來的不管吃再少都不會瘦」，她說自己一周運動4次，也都夾蔬菜，更秀出自己夾的自助餐便當照片，直問「這樣會很多嗎？心好累」。

原PO貼出自己的超清淡便當照，不解問為何瘦不下來，網友一看秒懂：沒蛋白質也沒澱粉，雞捲更是NG。(圖／爆怨公社)

透過照片可以看到，這個便當中沒有白飯，夾了大量的高麗菜取而代之，加上南瓜、瓠瓜與雞捲，原PO相當不解為何這樣還瘦不下來。網友看到後秒懂，紛紛表示：「這個便當中根本沒有蛋白質，當然無效」、「晚餐白飯可以不吃，但要有蛋跟肉」、「這個便當看起來很健康，但只會越吃越胖，根本沒效果」、「控制飲食不是拼命夾菜就好」、「缺乏蛋白質，熱量吃不到基礎代謝率，減到肌肉，你的代謝越來越低…最後連吸空氣都會胖」、「不是不吃澱粉就會瘦」。

更有不少人直接點出最大問題：「右上角的雞捲就是問題所在」、「雞捲是加工品，熱量高，以天然原型食物優先」、「建議把雞捲換成雞胸肉」、「雞捲大NG，妳的健康飲食觀念錯得有點離譜，沒蛋白質跟澱粉根本沒用」。

(中時新聞網)