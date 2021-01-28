謝翔雅飾演劉書宏初戀女友。（（TVBS提供）

方馨、謝翔雅分別飾演劉書宏的老婆和初戀。（TVBS提供）

TVBS《女力報到-好運到》近期邀請在《通靈少女》中飾演學姊爆紅的謝翔雅，客串飾演劉書宏初戀女友藍奕婷。謝翔雅透露，得知將和劉書宏對戲時，有傳訊給好友茵聲：「我明天要演他前女友耶！」結果劉書宏戲外正牌女友茵聲笑回：「我知道（哈），幫我好好整整他！」

謝翔雅在《女力報到-好運到》飾演個性大方且直接的女孩，一直記著過去劉書宏曾經給的承諾，因買新房有設計需求，找上劉書宏幫忙，更多次假借討論設計名義邀約碰面。讓身為劉書宏劇中正宮老婆的方馨感到威脅，苦惱表示：「年輕又漂亮的前女友出現了！她想幹嘛？怎麼辦？」觀眾也為總經理（方馨飾演）打氣：「正面迎擊！總經理不會輸！」

兩人首次合作，謝翔雅對劉書宏的第一印象是：「很認真，對戲很快進入，蠻有默契的。」 劉書宏開心有機會與謝翔雅合作，也肯定她加入會讓書帆（劉書宏 飾演）與喬青（方馨 飾演）支線更精彩豐富。劉書宏與謝翔雅一場公園盪鞦韆戀愛回憶戲，充滿甜蜜。劉書宏表示：「好像是第二天，就要演熱戀，我有努力ㄍㄧㄥ過來。」戲裡劉書宏與謝翔雅分手多年再相遇，謝翔雅分享過去曾經在共同朋友的婚禮上見到前男友帶著女友，沒打招呼只在遠處眼神對到，「當下心情很平靜，為他開心有現在的另一半」。

(中時 )