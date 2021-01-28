藥學博士段宗一為華裔美籍人士，深耕藥學研究已40餘年，於2016年底來到台灣，並於南科一家生技公司上班。段宗一雖已高齡72歲，但仍於每日上午6時就到公司，埋首藥學工作，對台灣生技產業貢獻良多。移民署南區事務大隊日前頒發永久居留梅花卡，段宗一看到梅花卡，忍不住感動地說，「內心分外踏實！」

段宗一長年居住美國，1996年取得美國路易斯安那州立大學藥學博士學位後，陸續擔任美國食品藥品監督管理局（FDA）主管職位，更曾獲頒FDA傑出服務獎及卓越團隊獎，對於臨床藥理學貢獻良多。

而談到來台灣的契機，段宗一分享，自己2013年曾受邀來台演講，當時下了飛機，因初來乍到不熟悉交通、也不了解方位，相當無助，直到一名陌生男子主動上前關心，讓他頓時倍感窩心。段宗一還說，自己在美國生活時，不習慣和朋友去酒吧享樂，但台灣卻有夜市、小吃攤等，是他相當嚮往的「夜生活」，也因此埋下他來台生活的想法。

2016年底，段宗一在朋友介紹下，來到南科一家生技公司上班，並定居台南新市區。他說，從職場到生活，台灣的文明、禮貌、友善與人情味，總是令人回味無窮。此外，段宗一還說，台灣的防疫工作更是優秀，令他安心，因此獲頒梅花卡，除感謝台灣肯定他在藥學上的研究，他也感性地說，「看到這張卡，心中也分外踏實了一些。」

移民署南區事務大隊台南市第二服務站主任胡鵬翔表示，永久居留證梅花卡核發對象為我國所需的高級專業人才，或具有特殊貢獻、在台有重大投資的外籍人士。而段博士在藥學領域上的卓越成就，與40年始終如一的研究精神，令人感佩。

(中時 )