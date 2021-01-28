台灣新冠疫情升溫，何時能取得疫苗，國人都在關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，針對疫苗講太多會遇到太多困難，要大家不要再為難台灣。資深媒體人陳揮文對此回敬4字：莫名其妙。

針對陳時中講疫苗講太多，會引起太多的困難，大家不要再為難台灣。陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中表示，這他就聽不懂了，陳時中不是第一次這麼做，他之前就這樣講了，稱疫苗不能講，什麼都不能講，怕有人干擾，這次則說不要再為難台灣，莫名其妙。

陳揮文指出，不要拿台灣當擋箭牌，什麼叫為難台灣，難道大家要當順民，不能有任何的質疑，那是不是都不要談了。中華民國防疫學會理事長王任賢指疫苗採購是沒有政治干預的關係；而陳時中卻稱疫苗講太多，會引起太多的困難，賣疫苗就是那幾家，怕會從中作梗，所以不能講太多。陳時中就是暗示大陸會從中作梗，陳時中這種想法，是非常糟糕的。

陳揮文表示，說到疫苗的採購、陳時中不是說3月會採購1千萬劑。叫他買大陸疫苗，陳時中說不行，對大陸的沒信心、大陸的不好，那其他國家買大陸疫苗的，難道是笨蛋嗎？國民黨立委陳玉珍說大陸2千多萬人已經施打疫苗，難道這些人是笨蛋嗎？

陳揮文接著表示，陳時中影射大陸會在疫苗採購上從中作梗。他卻認為，大陸有那麼壞嗎？陳時中要把證據拿出來，若有就說出來，但若沒有就不要亂講，讓他不禁直言，陳時中是標準的政客。

(中時新聞網)