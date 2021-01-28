美國總統拜登日前下令禁用「武漢肺炎」、「中國肺炎」等歧視用語，不少人等著看，國內官方說了近一年武漢肺炎，會如何回應美國的打臉。疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日在疫情記者會說，去年底認為病毒已散播全球，就用COVID-19來稱呼。對此，網友怒批，全世界確診病例已破億，200萬人死亡，這樣與國際接軌「實在很丟臉」。

陳時中表示，指揮中心對外都是用COVID-19較多，去年底認為病毒已經散播在全世界，就用一個通用的英文COVID-19的名稱來稱。經查，在「嚴重特殊傳染肺炎-衛生福利部疾病管制署」網頁，共有15萬1千筆武漢肺炎的資料，但從去年12月4日起，指揮中心新聞稿中已不再出現「武漢肺炎」字眼。不過，根據法新社報導，這天全球至少6,477萬4,705例確診，並有逾150萬38人死於新冠肺炎。新冠病毒早已蔓延全球，台灣官方的國際接軌會不會太後知後覺？

對於陳時中的髮夾彎說法，一堆網友全都怒了，有人嗆說，新冠肺炎一開始從中國大陸蔓延到全球，所以稱呼「武漢肺炎」？那麼現在美國CDC都已證明新冠肺炎在美國發生的比中國大陸武漢還要早也更廣泛，我們是否應該改稱「美國肺炎」？

其他人也一面倒痛批，「民進黨改口了，原因真好笑。其他側翼還有1450也改吧，雖然實在很丟臉。」、「還在死鴨子嘴硬，你美國乾爹來打你的臉了！」、「觀察到的第一個髮夾彎，繼續看下去」、「下跪了，一個字賤」、「已經叫了那麼久了，現在改不改口都無法改進你們的素質。民眾看透你們了。」

中研院民族所研究員劉紹華去年曾在媒體發表評論，以「肺炎疫情下談疾病的命名與污名」為題提到，她擔憂，命名若只重視方便，加上固有的成見，就可能有污名隱喻之虞，並呼籲改變對此疫病的稱呼，「無須費力於為這個誤會的存在爭執或辯護」。

(中時新聞網)