由於英特爾委外代工，一向是許多大廠爭取的目標，最新消息指出，三星電子周四（28日）首度對英特爾可能擴大外包的決定發表評論，但卻拒絕談論和它主要競爭對手之一，是否有任何可能的合作關係，而據知情人士透露，英特爾打算交給台積電生產用在個人電腦上的第2代獨立顯示晶片。

《路透》報導，三星電子晶圓代工業務高級副總裁Shawn Han在發布財報後電話會議上表示，「我們的確認為，從整個晶圓代工市場的角度來看，英特爾尋求外包的決定，將會導致整個晶圓代工市場規模擴大」。

報導指出，三星電子是全球最大記憶體晶片製造商，台積電則是全球最大晶圓代工廠，這兩家業者被外界認為，是英特爾高階晶片方面競爭的對手。不過，Shawn Han對於可能的合作不予置評，也沒有對英特爾這類舉措可能帶來的衝擊進行量化。

根據兩名知情人士透露，英特爾打算交給台積電生產用在個人電腦上的第2代獨立顯示晶片，同時，英特爾寄望該產品，能夠在對抗繪圖晶片商輝達（Nvidia）的崛起有所幫助。

(中時新聞網)