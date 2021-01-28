配合南鐵地下化工程，交通部鐵道局日前加速建造台南火車站臨時後站及跨站天橋，將連接第一月台與第二月台南側，預計2月底完工、3月底啟用，屆時使用40餘年的台南火車站後站，也將正式走入歷史。

在維持台鐵安全營運下，交通部鐵道局採「先建後拆」方式，於去年5月開始施工建造臨時後站，並於去年11月完成臨時後站結構及跨站天橋鋼構吊裝作業，目前正進行裝修、電梯安裝及機電施工，也解決後站40餘年來沒有電梯的問題。鐵道局說，工程預計今年2月底告竣，經各項會勘檢查後，將報請交通部同意啟用。

鐵道局表示，現有台南後站及人行地下道，因配合新車站主體工程施工須強制拆除，由新建臨時後站及跨站天橋維持車站營運及旅客進出動線。臨時後站的位置位於現有後站南側，啟用後，一般民眾（非搭車旅客）可持免費臨時票證經由跨站天橋移動，但僅限於台鐵營業的清晨5時至晚間12時，其餘時間則須繞道而行。

現有後站興建於1977年，當時為平衡前、後站發展設立，同時分擔前站旅客人潮。1993年，前、後站實施電腦連線售票，但由於當時自動售票機尚未普及，後站仍維持發售紙式票卡應付通勤人潮，直到1996年才全面電腦化售票。

由於後站緊臨國立成功大學及遠東百貨，成為一處醒目地標，是許多莘莘學子相約逛街、遊玩的地點之一。更有趣的是，每逢周日，也有不少阿兵哥，在台南後站搭上遊覽車準備返回營區，成為許多人「又愛又恨」的回憶場所。

另外，目前正在修復的國定古蹟台南火車站原訂今年修復完工，但因整體建設困難，恐延至2022年以後，目前為「半修復、半使用」狀態。據悉，台南火車站二樓存有日據時期的站內旅館，也預計一併修復重啟，並已有多家業者透露經營意願。

(中時 )