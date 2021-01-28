創世基金會台南分院日前牽著牛車，送暖植物人家庭。（創世提供／李宜杰台南傳真）

創世基金會台南分院近日牽著可愛又帥氣的黃牛，拉著載滿一袋袋尾牙年禮的牛車，前往台南市南區省躬里里長辦公室，親自為南區的弱勢植物人家庭們發送「植愛年禮」及「過年應急紅包」，引起眾多路人目光。

創世基金會「寒士吃飽30」至今已經連續舉辦31年，今年雖受新冠肺炎疫情影響，但台灣社會獨有的愛心運動不能停，為求香火延續，改採「送禮到家」，將一份份年禮、一個個應急紅包，親送至服務對象、寒士、有需要的弱勢朋友家裡。

永慶不動產台南區經管會每年動員，出錢又出力，今年得知疫情困境，再次全力幫助「送禮到家」。會長呂啟綸表示，參加每年的寒士尾牙非常有意義，盼集結眾人愛心，為弱勢家庭帶來一整年的溫暖和希望。台灣電力公司台南區營業處方經理也表示，今年繼續號召眾多同仁捐助年禮和紅包，希望大家牛年行大運過好年。

「寒士吃飽30」31年來，從台北萬華拓展到全台16處，從當年的30個便當，至今幫助數萬人，從服務街友，擴大服務到植物人家庭、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩。今年期望香火不斷，愛不落空，改採送禮到家更加溫馨。創世將於2月1日至2月9日全台同步送禮約2萬人，誠摯邀您一同幫助尾牙，有錢出錢、有力出力，陪伴弱勢家庭度過一個難忘的新年。可撥愛心專線（06）260-1655轉尾牙小組。

(中時 )