「哞!牛年快樂」辦公室小物還可放筆、便條紙，牛角位置能滴入香氛。（圖：台電提供）

看準牛年報到，台電文創聯手台灣新創設計師，運用煤灰、陶土，製作牛年紀念小物「哞!牛年快樂」，這是一款辦公室百搭小物，搭配福袋上架自家電商平台，即起開賣。

台電表示，呼應農曆新年，聯手曾獲米蘭家具展衛星展Salone Satellite首獎的台灣新創設計師Mike He(皮思達奇設計工作室)，企劃2021牛年紀念小物「哞!牛年快樂」。該小物本體使用20％煤灰，咖啡色外觀也用煤灰作為釉料窯燒而成，無另外以顏料染色，除可當手機支架，也可隨手放入筆、便條紙與名片，牛角位置還能可滴入香氛。

由於煤灰再利過程會降低陶土硬度，台電文創團隊與設計師歷經逾4個月不斷調整材質比例，最終採用20％煤灰加入白陶土作為本體，經翻模陰乾、人工修坯，再浸入薄薄一層煤灰漿作為咖啡紅磚色的顏色來源，最後窯燒冷卻及切割後才大功告成。

台電文創於2018年創立，原本單純起於致贈禮品需求，因而結合發電副產品、退役設備及回收材料再利用投入循環經濟，首推林口電廠煤灰杯墊，或是把原作為線路絕緣用的陶瓷礙子變身質感燈座，引起網友熱議，台電乃順勢推電商平台對外開賣。

至今文創使用近3公噸煤灰與約3000顆線路絕緣陶瓷礙子等回收材料，並與國內近20個設計品牌合作，希望推動循環經濟之餘，也能扶植國內設計產業，去年更聯名金馬獎推經典馬頭Logo「擴香石筆記本」貴賓禮，也甫獲2020台灣年度百大設計Best 100獎項肯定。

(中時 )