30歲大陸男星馬可，2015年在電視劇《花千骨》飾演六界第一美男「殺阡陌」一角走紅，被粉絲暱稱為「殺姐姐」。馬可今(28日)被陸媒爆料疑似隱婚生子，老婆正是他2016年傳出的緋聞女友王丹妮，稍早他也透過微博回應，認了已結婚2年，「謝謝大家的關心，兩年多的家庭生活，在愛與被愛中學會責任、體會幸福，感謝生活讓我成長。」

馬可今日被陸媒爆料重心悄悄轉移到了感情生活上，在北京街頭上與緋聞傳了許久的女星王丹妮約會，兩人不僅相處如老夫老妻般自然，馬可還被發現車子上貼著一張寫有「準媽媽在車內，請多關照」的貼紙，因此爆出馬可隱婚生子的傳聞。

馬可認與王丹妮結婚2年多。(取自馬可、王丹妮微博)

稍早馬可也在微博PO出一張婚戒照，認了已結婚2年，「謝謝大家的關心，兩年多的家庭生活，在愛與被愛中學會責任、體會幸福，感謝生活讓我成長。」

馬可的喜訊第一時間也吸引憑著演出《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的，熱愛的》走紅的女星楊紫留言祝福：「幸福幸福嘿嘿 等我回去 讓妮妮姐給我做大餐」，他亦回應：「哈哈哈 妳來家裡吃的還少嗎。紅酒慶祝起來」間接證實了老婆就是女星王丹妮。

(中時新聞網)