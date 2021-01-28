國務院發言人普萊斯日前以「台灣民選代表」稱呼蔡英文總統，獨派大老施正鋒今天批評蔡英文，只會跟中國鬥嘴鼓，不敢跟美國大聲抗議，唾面自乾，真沒路用，「被大哥糟蹋到這種程度，至少，請拜登召回台北辦事處的酈英傑吧！」

施正鋒在臉書表示，老共稱呼台灣的總統為「台灣地區領導人」，聽來應該相當不是味道。然而，被美國新政府稱為「台灣民選代表」（Taiwan’s democratically elected representatives），我們當然更是不服氣，納悶究竟老美把台灣當作什麼？關島、波多黎各、威京群島、還是世界上最大的實驗室？

他說，不少人主張，台灣已經民主化了，而且從1996年就開始選總統，如果不是國家、那是什麼？因此，有人進而主張，台灣人不應該繼續「搞台獨了」。被美國潑了一盆冷水，不知道會不會醒過來？

俄羅斯有22共和國，包括克里米亞共和國，都有所謂的憲法，甚至於民選元首、以及國會，說穿了，也只不過是行政單位。克里米亞過去屬於烏克蘭，也是有憲法、選總統，最後還是被強行併吞。

施正鋒認為，關鍵在於，即使有十足的國家資格，國際社會未必會承認，特別是大國。目前，藍綠陣營最大的共識，就是台灣獨立在中華民國之下，停留在中國內戰、老是跟中國糾纏不清，又要別人如何關心？

他不知道，外交部長有沒有抗議？或許，駐美代表是否正忙著發揮外交長才？台灣總統總統有沒有把AIT的美國代表找來訓一頓？被大哥糟蹋到這種程度，至少，請拜登召回台北辦事處的酈英傑吧！

他說台灣的國格能不能獲得接受，中國是癥結，而美國也在卡關。問題是，連民進黨政府都交心說不尋求跟美國建交，外人又何必多此一舉？委屈不能求全，那是自我催眠，相當偷懶、非常無能、十分懦弱。

(中時 )