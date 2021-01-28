高雄市中山大學防波堤，27日晚間發生一起死亡車禍，一名22歲黃姓男子，騎重機不明原因自摔，還撞倒消防栓，當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治。有民眾表示，事故地點是一個小圓環，不清楚路況真的很危險，尤其是晚上視線不良。

據了解，這起意外發生在深夜10時左右，黃男與友人相約在中山大學防波堤碰面，友人先到，不久突然聽到「碰」的巨大聲響，轉頭一看，就發現黃男倒臥在防波堤便道旁，趕緊報案。警方與救護人員到場，發現黃男已無心跳及呼吸，緊急送醫仍宣告不治。

警方初步調查，當時黃男騎著跟朋友借來的重機，行經該路段，因不明原因失控自摔，還撞上消防栓，但確切原因仍進一步鑑定。

有網友將這則新聞轉貼到臉書社團《高雄大小事》，有人好奇發問：「中山大學海堤旁？是可以騎多快啊？」，立刻有網友回應：「那邊很多智障都會刻意拉轉」。

其他網友則回應：「跟我想的差不多，那邊小圓環沒清楚路況真的很危險，尤其晚上視線不良，若再呸掐的話就.....」、「那邊晚上一群人都在來回刷，一堆排氣管每個區域都在那邊比誰大聲」、「住這裡每天都要被一些重機老鼠屎吵到牙起來」、「那邊地上沙子很多 哪來的勇氣」。

(中時新聞網)