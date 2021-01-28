美國勞工部周四(28日)發布上周初領失業金人數，回落到85 萬人以下，優於市場預期，至於2020 年第 4 季 GDP 年增 4%，略低於市場預期，至於全年GDP成長率萎縮3.5%，創下第二次世界大戰結束以來，美國經濟最慘表現。不過，美股在經歷去年10月最慘跌勢後，美股周四開盤上漲74.02點、以30,377.19點開出，隨後漲勢擴大至超過260點，台積電ADR股價回神漲2.5%。

截至台灣時間28日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲261.34點或0.86%、暫報30,564.51點；標普500指數上漲30.65點或0.82%、暫報3,781.42點；那斯達克指數72.59點或0.55%、暫報13,343.19點；費城半導體指數41.09點或1.43%、暫報2,916.22點。

4大科技巨頭股價除蘋果外全面走揚，臉書股價甚至大漲超過4%，電動車大廠特斯拉股價下跌45.23美元或5.23%、暫報818.93美元。台積電ADR股價上漲3.14美元或2.58%、暫報124.88美元，聯電ADR股價上漲0.065美元或0.70%、暫報9.28美元。

至於近期相當火熱的Gamestop，盤前股價依然暴漲，但多家海外券商暫停交易該檔股票，開盤後股價漲幅急速收斂，目前漲幅暫報6.24%、報在368美元，另外一檔熱門股AMC則是重挫超過23%。

美國聯邦公開市場理事會 (FOMC)27日公布今年首份報告，宣告利率繼續維持在零利率區間，且購債不會太快結束，但警告美國經濟正因為疫情升溫加上封鎖措施，導致經濟復甦腳步放緩。Fed 重申，聯邦基金利率 0% 至 0.25%維持不變，並持續每月購債1200 億美元規模，實現最大就業活動來臨以及經濟復甦實質進展為止。

(中時新聞網)