在散戶大軍呼朋結伴掃貨之下，遊戲零售商GameStop股價連日瘋漲，令做空該股票的對沖基金梅爾文資本管理公司（Melvin Capital）蒙受鉅額虧損、趕緊認輸平倉。此事已引起拜登政府與監管單位注意，財政部長葉倫正密切監控狀況中。

GameStop周三股價大漲134％，每股報347.51美元，市值升至240億美元。本周以來累漲超過400％，1月漲幅高達685％。GameStop4個月前股價才6美元左右。

除了GameStop外，AMC娛樂控股公司與加拿大通信業者黑莓（BlackBerry）近來股價同樣大漲、交易量暴增，原因在於散戶不斷號召買進。這三家公司皆是對沖基金熱門放空標的。

這群投資新手在臉書、推特、Reddit與Discord等社群平台呼朋引伴，慫恿更多人買進這些股票、炫耀自己報酬豐厚，甚至刻意聯合起來與對沖基金對幹。專業交易員表示，網路大軍此舉根本是操縱股價。

(工商 )