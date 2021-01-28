美國陸軍最近正在試驗一項新的輔助裝備，是下一代小隊武器（NGSW）計畫的一部分，這種小裝備可以協助射手穩定槍管，以防止不必要的晃動，很像是攝影用的「防手震穩定器」，只是現在安裝在步槍上。

稍微有些年紀的男人，常常會聊到年輕時的當兵歲月，打靶要是不準，會被「吊鋼盔」處罰，加強士兵的持槍穩定性。這種方法是相當辛苦的人為訓練，如今美國的做法是用高科技來協助步兵。

軍事網(military.com)美國陸軍特種司令部(SOCOM)發言人彼得·羅蘭德（Peter Rowland）稱，正在測試的「瞄準控制補強器」（aim control enhancer,ACE）正在測試中，這個道具最初屬於「超級戰士-鋼鐵人」(正式名稱是戰術突擊輕量操作服，簡稱TALOS，剛好是希臘神話中的「青銅戰士」的名字，在漫威電影走紅後，經常被外界俗稱為「鋼鐵人」計畫)工作的一部分，不過該計畫已經停止，但是遺留的科技成果不要浪費，於是將部分還可行的科技項目分拆，進行個別的測試。

開發這項裝備的是是懷俄明州電氣工程師馬特·安格爾（Matt Angle）說，ACE可以簡單的安裝在大多數步槍的皮卡汀尼導軌（Picatinny）上，它的微電腦能夠調整步槍的穩定，使槍口保持在正確的方向。

安格爾說：「ACE不會幫射手自動瞄準，是射手完成瞄準後，幫助槍支繼續維持在原來的位置，整個過程更類似於相機的圖像穩定(防手震)。」

安格爾是麻州理工學院的電子機械博士，在他攻讀博士學位時，就思考了這種槍支穩定器的想法。他本人沒有當過兵，但就是喜歡射擊，常常對自己射不準而懊惱，所以就在想如何用高科技來協助。

高明的射手能長期穩定自己的身體姿勢，在美國陸軍的教範中，也教授諸如呼吸控制之類的技術以減少槍口擺動，但是要學會可能需要很多年的練習。

對於安格爾來說，能用科技解決會比訓練來的更快，因此他將小型陀螺儀、慣性傳感器來監測步槍的移動，然後微電腦會操作控制器進行補正。

安格爾在2016年把自己的原型設備，放到德州奧斯汀舉行的「國防創新展示會」，當時就引起了特種作戰司令部-鋼鐵人計畫官員的注意。

雖然鋼鐵人計畫在2019年終止，但是特種作戰司令部認為ACE相對成熟也與主系統無關，所以把安格爾介紹給NGSW計劃的官員。

安格爾說，當前版本的ACE重量不到9盎司(255公克)，使用2枚CR123電池就可運作5個小時，零售價將在1,000美元左右。

(中時新聞網)