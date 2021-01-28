葉元之分析罷捷機率，王又正大讚精闢！模仿劉德華唱“今天“

高雄市議員黃捷的罷免投票將近，隨著民進黨的加入，整個罷免投票的熱度急速上升，而新北市議員葉元之就分析這場罷免投票，他認為蔡英文公開宣布要民進黨挺黃捷「根本就是在害她」，並表示民進黨的當地民代不是真心在幫黃捷，因為如果黃捷真的罷免失敗，「他們就完蛋了！」葉元之的分析也讓主持人王又正大讚精闢。

葉元之昨(27)日在自己的頻道中貼出影片，他在中天新聞的節目「正常發揮」中表示，目前民進黨的基層根本就不是真心在幫助黃捷，因為如果這次黃捷成功熬過罷免，甚至是不同意票多過同意票，那麼黃捷未來在高雄就大尾了！絕對會威脅到當地其他民進黨議員的選票，更甚至是鳳山立委許智傑都有可能被挑戰！

葉元之表示，蔡英文認為她這樣子在中常會上宣布要幫助黃捷是在「幫她」，但實際上蔡英文根本就是在害黃捷，因為本來黃捷與民進黨根本就幾乎毫無瓜葛，頂多算是側翼，除了罷免團體以外的人對她的仇恨值都沒有到這麼高，但是在蔡英文登高一呼後，這場罷免投票馬上就變成藍綠對決，不只討厭黃捷的人會出來，討厭蔡英文的人也會出來投票！

葉元之指出，蔡英文這樣子把罷免搞成藍綠對決，那就要確保黃捷能夠拿到夠多的票，但蔡英文的一句話實際上是沒有票的，要衝出選票還是得靠當地的基層，而當地的基層也就是那些民代、立委，但他們也打從心底不會想幫助黃捷，所以以結果來說，黃捷已經完蛋了！

(中時新聞網)