國民黨青年部上月29日開動保警察記者會，動督盟祕書長何宗勳是諮詢委員，台灣動物社會研究社執行長朱增宏（中）出席記者會。（黃福其攝）

副總統賴清德本月26日出席「台灣防止虐待動物協會記者會」，動督盟祕書長何宗勳（後排右2），台灣動物社會研究社執行長朱增宏（後排右1）。（總統府提供）

農委會108年調查全國家犬約153.7萬、家貓約76.3萬隻，加上青年極關心動保議題，朝野積極爭搶動保選票，從動保警察、動保入憲等議題一路較勁，立院也各自使力。儘管各黨都有選票考量，但公共議題若良性競爭，且加強與社會對話、凝聚共識，最大受益者是動物權益，將是好事一樁。

藍綠兩黨最近開戰動保話語權，最明顯是國民黨青年部上月29日邀立委林奕華與動保團體開「落實動保．遏止毒殺」記者會，鼓吹動保警察；當天晚間民進黨青年部就發表「動保警察已經在做」、「國民黨的觀念是黑暗時代」臉文嗆聲；隔天國民黨青年部回嗆「民進黨的觀念是石器時代」，強調藍營主張的動保警察是專職編制，而非現行的任務編組。

有趣的是，協助或參與國民黨記者會的台灣動物保護行政監督聯盟祕書長何宗勳、台灣動物社會研究社執行長朱增宏見藍綠吵架了，乾脆 1月6日在立院辦「動保警察」記者會，邀國民黨、民進黨、民眾黨與時力青年部門共同與會，雖然民進黨是由委吳思瑤辦公室主任出席，仍被視為朝野在公共議題化解歧見的典範。

朝野除爭搶議題話語權，動保團體也是較勁拉攏的對象。例如何宗勳、朱增宏協助國民黨上月29日開動保警察記者會；賴清德本月26日出席動保記者會，何、朱也與會。國民黨辦「動物日」記者會，找來「新北市流浪貓狗再生保護協會」，由黨主席江啟臣親贈1萬元加菜金；蔡總統今天則與「台北市流浪貓保護協會」一起手作寵物年菜，就被部份動保人士視為暗含較勁意味。

立院也是重要戰場。上月23日動保立法運動聯盟召開「動物保護入憲」記者會，獲4黨7立委支持，國民黨鄭麗文、民眾黨蔡壁如都各提出修憲版本。本月7日，民進黨洪申翰、蔡適應、陳亭妃與國民黨林奕華、時力陳椒華、民眾黨蔡壁如等6位立委，也與動保立法運動聯盟合辦「動物保護入憲公聽會」，邀學者、民團、行政部門對話。

隨著寵物風氣盛行，日前一項依內政部、農委會資料的市調就推估，今年毛爸、毛媽飼養貓狗數量將達296萬隻，超越15歲以下孩童人口數逾10萬，難怪朝野競相投入動保議題。以「動保入憲」為例，若朝野凝聚共識，使台灣成為世界第8個、亞洲第2個動保入憲的國家，不但是動物及動保人士的福音，也會是朝野理性討論公共議題的範例，當然是好事一樁。

(中時 )