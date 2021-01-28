俗話說十年修得同船渡，百年修得共枕眠，感情從來沒有道理可言，需要的是彼此的包容和磨合，搜狐網命理專欄就點名，有3星座男女在除夕過後戀愛運大開，甚至閃婚閃戀的機率非常大！

獅子座：

獅子座愛情來得又急又快，因此閃婚閃戀的機率很高，加上2021年，對於霸道強勢的獅子座而言，擁有一份真摯的感情十分難能可貴，因此獅子座會更加珍惜這份親密關係，只要彼此尊重理解，要和另一半開花結果並不難。

巨蟹座：

巨蟹座性格內向、溫暖，成家後絕對是愛家典範，尤其是新的一年，巨蟹座渴望成家的欲望十分強烈，今年要遇見心目中理想對象的機率也特別大，只要多參與社交活動、不要抗拒相親，也許會遇到命中注定的對象，若是有時間也能多出去踏青旅遊，旅途中偶遇另一半的機率也很高，甚至能一腳踏入婚姻殿堂。

白羊座：

事實上，白羊座對於愛情的要求並不高，他們覺得兩個人在一起重要的是有話聊，而且相處愉快，這也是他們長久以來尋尋覓覓的首要考量，只是結果都不太好，好在白羊座2021年運勢高漲，有機會遇見和自己相當投緣的對象，務必要好好把握！

(中時新聞網)