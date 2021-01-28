桃園醫院新冠肺炎群聚案升溫，至今已有15人確診，引發全民緊張；衛福部長陳時中表示，桃園醫院醫師確診一案，民眾對疫情指揮中心還有信任度。根據輿情民調網站《聲量看政治》，近30小時的即時新聞社群聲量，陳時中為68.12%，前衛生署署長楊志良則為7.08%。

輿情民調臉書粉專《聲量看政治》在臉書貼文表示，近30小時的即時新聞社群聲量比，陳時中vs前台北市衛生局長邱淑媞vs台北市長柯文哲vs前衛生署署長楊志良，聲量依序為：68.12%、14.70%%、10.10%、7.08%。

該粉專再從去年1月21日至今年1月27日一整年的新聞聲量看衛福部長陳時中與疫情趨勢，意味著民眾相信陳時中的指揮與資訊。新聞量代表著疫情有升溫，但按讚、分享與評論的趨勢並未隨之明顯升溫，顯示民眾對陳時中有信任感、安定感；並沒有因為疫情升溫，而產生不安定感，同時促使討論量增加。由於部桃疫情尚在指揮中心持續監控與管理中，在2月8日、甚至小年夜前，相信所有人都仍需高度戒備，勿因此鬆懈，給「這位先生」加油。

根據《聲量看政治》統計，陳時中一整年網路聲量，新聞總數為30365、平均81.6；分享總數為787943、平均2118.1；讚與心情總數為17780777、平均47797.8。

網友表示，「這位先生加油，大家一起努力防疫」、「感謝這位先生帶領這些先生的防疫團隊，台灣有你們守護真好。」

近30小時的即時新聞社群聲量比，陳時中vs邱淑媞vs柯文哲vs楊志良，為：68.12% vs 14.70% vs 10.10% vs 7.08%。 柯文哲只勝楊志良。 資料來源：https://reurl.cc/ZQrj7Q 由聲量看政治發佈於 2021年1月28日 星期四

【聲量看部桃疫情 民眾信賴陳時中穩定軍心安定感】 資料來源：https://reurl.cc/R6b5jG 從一整年的新聞聲量看陳時中與疫情。小編認為，這個趨勢，意味著民眾是相信陳時中部長的指揮與資訊。 新聞量（圖中藍色線圖）代表著疫... 由聲量看政治發佈於 2021年1月27日 星期三

(中時新聞網)