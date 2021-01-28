許多人吃草莓都習慣水洗之後一口丟進嘴哩，但看過下面這案例，恐怕會讓人多想三秒鐘。一名女網友開心在好市多買了大湖草莓回家，沒想到一咬下去，竟看到有一隻完整的綠色小蟲，讓她崩潰，網友一看也嚇壞，直呼以後不敢直接吃了。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片與發票，透過照片可以看到，女網友在好市多購入了大湖草莓，沒想到一口咬下去後，果肉中間空心的部分，竟然伸出了一隻完好無缺的綠色小蟲，讓她當場崩潰。

女網友回家後開心咬一口，卻發現草莓裡面竟有一隻完整的綠色小蟲，讓她好崩潰，網友看到也直呼「以後不敢一口吃了」 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO表示，提醒大家以後吃草莓前先觀察一下，千萬不要一口吞入，自己要先去收驚。但她也說，自己不會拿去退貨，換個角度一想，也能證明這草莓農藥有控制好，沒有毫無節制的使用。

PO文貼出後，獲得近2萬網友關注，不少人紛紛留言：「我以後不敢一口吞下草莓了...」、「看來之後吃草莓都要先切一半來看」、「光看照片就覺得可怕」、「看得我頭皮發麻」、「求未來吃草莓的陰影面積」，也有人安慰：「至少不是剩半隻啦」、「起碼妳沒吃到蟲蟲」、「還好妳看到的是一條不是半條」。

(中時新聞網)