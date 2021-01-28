前新光醫院副院長黃芳彥因替前第一家庭陳水扁與吳淑珍海外洗錢2.8億元，2008年潛逃美國，卻傳出在美國加州身亡。醫生沈政男對此感嘆說，不要和你的病人做朋友；如果黃芳彥沒認識陳水扁與吳淑珍，應會成醫界的泰山北斗。

沈政男28日在臉書貼文表示，黃芳彥在美國過世了，一個人孤獨死在車庫裡，正所謂客死他鄉。何以致之？就因為認識了陳水扁一家。跟阿扁很熟，有什麼值得高興的嗎？如果黃芳彥沒認識陳水扁與吳淑珍，應該就是醫界的泰山北斗了。

沈政男指出，吳淑珍在台南受傷後，被送到台大救治，黃芳彥是麻醉醫師；黃芳彥的太太是物理治療師，後來也幫吳淑珍做復健。而這一段，應該就是醫病變成朋友以後，所提供對朋友的服務了。

沈政男認為，黃芳彥並不常發表政治評論，以黃芳彥跟扁家的關係，如果他想要做個一官半職，應該不是難事，但他始終沒有。他是因為照顧吳淑珍以後，從醫病變成朋友，於是把她當成了類似老同學或老同事一樣看待。

沈政男接著指出，黃芳彥後來涉及扁家的醜聞，起因是那些行賄的商人知道他跟吳淑珍的關係，而透過他來引介。這一點就是從醫病變成朋友的後遺症，因為他既然那麼照顧吳淑珍，把她當成一個無助的病人，當然也容易淡化她的惡行，認為這麼病體羸弱的人，怎麼可能做出什麼大壞事？御醫有幾種，有人想當國師、有人淪為家臣，黃芳彥卻是濫用了醫者的同情與憐憫，終至牽連自己。

(中時新聞網)