部桃群聚感染是否會持續擴大備受關注，蔡英文總統27日藉由民進黨中常會向國人喊話「堅守住就可安心過年」。對此，國民黨智庫副發言人錢震宇表示，醫師確診新冠肺炎後的兩週，蔡英文才發表了609字的聲明，但對於民眾何時可接種疫苗的時程，通通沒給答案，且利用民進黨中常會喊話防疫，簡直「黨國不分」。

錢震宇說，醫師確認染疫後的第15天，也就是兩周後，蔡英文才發表了609字的聲明，然後說完轉頭就走，不讓記者提問。這意思是，她要講的話就在這609字中，沒有別的要說？還是她不滿爆發疫情讓本土零確認破功，所以只有609字好說，其他不想多說？然而疫情如此嚴重，蔡英文卻只有區區這609字。

錢震宇指出，國人擔心疫情擴散、觀光旅宿業擔憂退訂潮、醫護堅守崗位也身心俱疲、海外學子台商期待返鄉過年，還有大家最關心的疫苗進度，不要說打到，到底何時才能買到，這些民眾最為關心的問題，蔡英文通通沒給答案。

錢震宇表示，更離譜且過分的是，蔡英文竟然是在「民進黨中央」開中常會前對疫情發表談話，請問她到底是以民進黨主席身分，還是中華民國總統身分講這些話？她要呼籲的對象難道只是民進黨員嗎？錢痛批，「什麼叫黨國不分，這就叫黨國不分！」

錢震宇說，看看1月12日後行程，蔡英文忙著跟帛琉總統當選人視訊、忙著跟美國駐聯合國大使視訊、忙著接見英國在台辦事處新任代表、忙著出席台日友情101點燈活動，她寧願安排這樣的「政治行程」，也不願意舉行正式記者會，認真的把政府防疫措施跟配套好好跟民眾說明。

錢震宇提醒，今天不是宣布沒有新增本土案例就沒事，大家就會開心拍手，而是政府針對疫情的管控及措施，已經讓人民失去耐心跟信心，與其相信政府，不如相信自己，戴好口罩、做好消毒，其他不敢奢求政府。

最後，錢震宇呼籲蔡政府，看看人家英國首相強生表態「對政府所有決策負起完全責任、同時對逝去的生命表示哀悼」；我們的蔡英文在無聲15天後只會呼籲民眾配合防疫中心，然後不要分中央地方，最後又躲起來，真的令人髮指。

(中時 )