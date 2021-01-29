好萊塢強片《神力女超人1984》上月17日在台上映，全台累積票房超過2.4億元台幣，該片還在戲院熱映，影音串流平台CATCHPLAY＋28日則宣布影迷即日起就可在線上觀看。

此外， CATCHPLAY＋網羅了各國電影，讓影迷能透過電影看見各地風光、生活面貌與體驗異國感情世界，一解不能出國的旅遊魂；以台灣為起點，2月18日全台獨家上架的金馬強片《親愛的房客》，由實力派演員莫子儀、陳淑芳、姚淳耀等人演出，以「雨都」基隆為故事舞台，迷濛的景色搭配劇中主角間的感情拉扯，格外暖心浪漫。

即將於2月3日搶先播出的《無聲》，拍攝地點則以桃園、台中等主，在地化的場景散發濃濃的台灣味。現正上架中的電影《消失的情人節》除了「靜止世界」奇幻設定引人入勝外，電影特別到嘉義取景，影迷跟著男女主角走出城市，感受台灣在地小鎮的純樸風味。

《未來的我們》和《85年的夏天》聚焦於年輕人的感情世界；勇奪柏林影展泰迪熊獎最佳影片的《未來的我們》，講述生活在德國的伊朗二代移民，沉溺於夜店的男主角帕比邂逅一對年輕伊朗姐弟，彼此間產生微妙的友誼，觀眾藉由電影也能一窺德國移民的生活。

《85年的夏天》則描述兩名少年在法國海濱小鎮相遇，因意外萌生炙熱的愛情，卻在一名英國的女孩出現後變調，錯綜複雜的夏日戀情就此展開，浪漫又殘酷的風格媲美《刻在你心底的名字》。《未來的我們》、《85年的夏天》將分別於2月12日、19日在 CATCHPLAY＋上架。

改編自日本傳奇女作家岡本加乃子短篇小說的電影《戀愛好好說》，由三段故事《越年》、《山形》、《撩亂》組成，呈現台灣、日本及馬來西亞三地男女的愛情「非比尋常」的追愛過程，尤其是《越年》女主角為討回被賞巴掌的公道，最終找到愛情的經過最令人印象深刻，此外，影迷還能隨著每段主角追逐愛情的身影，欣賞台北、吉隆坡、山形和芳苑的城市街景，《戀愛好好說》將於2月5日在 CATCHPLAY＋上架。

(中時 )