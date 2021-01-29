★「哈佛心能量」知名醫師許瑞云╳「正念減壓」台灣第一人陳德中，首度結合情緒心念與正念溝通，帶領你重新啟動卡住的家庭關係，以愛的語言化解家人相處難題。

★掌握3要素，維護家庭和諧：辨識情緒能量→了解愛之語→帶著正念溝通。

★收錄16個改善家庭關係的能量運動與正念實作練習。

「你說都是為我好，為什麼我感受不到？」

這個在家人關係中常見的僵局，

或許只是因為沒有找到適合彼此付出愛、接收愛的頻道……

暢銷作家／知名醫師許瑞云與正念專家陳德中，

首度結合「情緒能量」與「正念溝通」，以情緒心念和愛的語言展開對話，

重新啟動卡住的家庭關係，

讓夫妻相處、親子教養、婆媳問題等複雜難解的課題從此有解。

「我為你做這麼多……」「你怎麼這麼不會想！」

終結「以愛之名」的關係暴力與親情挾持，

走出爭吵、冷戰、心累、麻痺、無愛、討愛、付出卻收不到回報的關係僵局。

掌握家庭和諧3要素，讓最難解的家庭關係，成為你最美好的生命禮物。

每個人都渴望擁有幸福美滿的家庭，但最親密的家人，也往往傷害我們最深。知名醫師許瑞云與正念專家陳德中發現，現代人的許多身心疾病，與自己卡住的情緒息息相關，而最容易讓我們情緒卡關的，往往就是我們最在乎的家人。很多時候，只要家人關係改善，疾病也就跟著慢慢痊癒了。

【精彩書摘】

蓋瑞．巧門博士（Dr. Gary Chapman）研究發現，每個人能夠理解接受並且適合的「愛的語言」，都不盡相同。

有很多人覺得，自己為對方做了很多很多事，但對方卻總是看不到，或是沒有回應，其實這是因為雙方表達愛的方式不同，所以付出和接收才沒能對得上。因此去了解身邊重要他人喜歡並能接受到的「愛的語言」是什麼，是一件很重要的事。

總的來說，愛的語言大致可分為以下五種：

A.肯定的話語（Words of Affirmation）：

直接的讚美與肯定，可以讓人感覺被欣賞，很多人適合的愛的語言，就是肯定的話語。透過欣賞鼓勵的話，去感覺自己有多重要，或是聽到對方說出「我愛你」，都能讓感受到自己被愛。

B.有品質的互動時間（Quality Time）：

有品質的互動時間，指的是當兩個人在一起時，能夠把所有的注意力放在對方身上，至於一起從事什麼活動，反而沒那麼重要，重點是在情感上與對方有所交集，讓對方感覺到被傾聽與被愛。對話時保持眼神接觸，千萬不要一邊交談，一邊又在做別的事，更不要急著給出建議，想著要幫對方解決問題。

C.收受禮物（Receiving Gift）：

有些人喜歡透過收到禮物來證明自己被愛，或至少確認對方有想到我們，因為我們往往是想到了什麼人，才會想到要準備禮物，禮物所代表的就是一種「念想」，無關乎禮物的價格，只在心裡想著並不作數，而是要經由送禮具體地表達，做為一種愛的表示。有時候一張卡片，一封短箋，都可以讓收到的人非常開心。

D.服務的行動（Acts of Service）：

透過幫對方做事，替對方服務，讓對方感到高興，進而表現出你對他的愛。服務的行動可以是為對方做一頓飯、修理東西，甚至是倒垃圾。只要是以正面喜樂的態度去進行，能讓對方感受到愛，就是一種愛的語言。

E.肢體接觸（Physical Touch）：

肢體接觸可以直接地傳達感情，對於愛的語言為喜歡肢體接觸的人，一個親吻或擁抱，可能遠勝昂貴的禮物，或是為對方做很多事。擁抱，牽手、摸摸頭、拍拍肩膀等，很多時候溫柔的肢體接觸，正是最直接的愛的證明。

(本文摘自《別再說都是為我好》/方智出版)

【作者簡介】

許瑞云

學歷：波士頓大學醫學博士、哈佛大學營養學及流行病學碩士

經歷：哈佛大學醫學院講師、哈佛麻省總醫院內科主治醫師

現任：花蓮慈濟醫院能量醫學中心主任、高齡暨社區醫學部副主任，及教學部教學型主治醫師

除了完整的西醫醫學教育與實務經驗，許醫師對中醫、自然療法、能量醫學、心靈諮商等領域亦有深入研究，整合不同醫療領域的學養與實務經驗，幫助患者治療各種疑難雜症和慢性疾病。

多數疾病都和個人情緒心念及家庭關係息息相關；許醫師長期從事親子、伴侶等家庭關係諮商，經由敏銳的觀察，洞悉個案與家庭成員之間的問題所在，進而協助病人調整心念、促進身體健康或改善家庭關係。

●FB粉絲團：許瑞云醫師身心靈養生法

陳德中

學歷：美國密西根州立大學心理諮商碩士

證照：諮商心理師國家執照

現任：台灣正念工坊創辦人

陳德中老師是正念（Mindfulness）領域代表性人物，為正念減壓（MBSR）創始人卡巴金博士親自認證之正念減壓導師暨培訓師，也是台灣第一位將正念訓練帶入醫學體系及大型企業者。個人具有多年禪修基礎與指導經驗，致力於東西方智慧之整合與實踐，期盼更多現代人能受益於正念，找回健康、喜悅與自信的自己。

●FB粉絲團：陳德中的正念天空

●台灣正念工坊官網：https://www.mindfulnesscenter.tw/

《別再說都是為我好》/方智出版

(中時新聞網)