【回憶殺】49歲男星黃維德過去是民視當家小生，演過八點檔《飛龍在天》、《世間路》和《青龍好漢》等打開知名度，卻在2008年背著愛情長跑18年的女友陸薇雯，與已婚伊能靜牽手，重挫形象。13年過去了，黃維德從過去的斯文男發福成大叔，一度讓人認不出。

黃維德2004年拍完《慾望人生》後，逐漸將演藝重心轉往大陸，當時伊能靜也到當地發展，成為同門藝人，還傳出曖昧情愫，果真4年後黃維德不顧18年女友的觀感，在街頭牽手人妻伊能靜，不倫戀被陸媒狗仔逮個正著；事後，伊能靜與哈林離婚，得到當時價值約7000萬元的房產，黃維德則稱是伊能靜主動牽手，歸類女方為「只是相互關心的朋友」撇清關係，只不過這樣的說法仍遭外界撻伐，演藝事業受到影響，直到2015年拍《瑯琊榜》才再翻紅。

黃維德曾拍過許多台劇紅遍台灣。（圖／中時資料照）

2008年爆出牽手不倫戀，伊能靜和黃維德的演藝事業都受創。（圖／中時資料照）

2015年伊能靜梅開二度小10歲大陸男星秦昊，面對曾經的「舊愛」結婚，黃維德大方祝福：「希望她幸福。」展現男人氣度。

至於黃維德的愛情，傳言女友不離不棄，沒有因為牽手照分開，兩人長跑至今近30年，感情昇華成家人始終沒變，變的是黃維德的外型，從昔日白淨、瘦高的斯文帥男，搖身成戴著圓框眼鏡、留著瀟灑長髮和蓄鬚的熟男，氣質相當頹廢，網友第一時間沒辦法認出，驚呼差太多了，「這是誰呀」、「還我過去的黃維德」陸媒更是無情吐槽：「別人的造型是不羈，黃維德大概就是沒洗臉」狠批造型師把白面小生搞成油膩大叔。

現年49歲黃維德變得頹廢。（圖／微博@黃維德）

(中時新聞網)