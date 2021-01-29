現代人工作壓力大，每千人就有1人有掉髮、得了俗稱鬼剃頭的「圓禿」（alopecia areata）症狀，國外學界現在嘗試用糞便中的細菌來治療掉髮問題，指出落髮或許和腸胃道是否健康有關，儘管這種療法聽起來有些噁心，但先前治療的結果顯示效果蠻好，曾有86歲男子在治療後不僅長出新髮，甚至白髮變成黑髮。

糞便微生物移植法（Fecal Microbiota Transplantation）如何進行。

許多人都有鬼剃頭的問題，是一種免疫系統錯誤攻擊健康毛囊、導致落髮的自體免疫疾病，頭頂上一圈圈硬幣般大小的脫髮狀況可能和心理壓力、感染、遺傳、藥物使用等有關，現代醫學最常使用類固醇，或是包括改善營養、睡眠、紓壓等促進自體免疫力等作法來應對。

不過英國《太陽報》（The Sun）報導，學界現在認為落髮或許和腸道健康與否有關，並且聯想到用糞便微生物移植法（Fecal Microbiota Transplantation）來治療，不過要進行這種療法，患者可能要先建立強大的心理，這種療法主要從健康捐贈者的腸胃中取出糞菌樣本，再將導管插入患者的鼻子內，向下延伸插入胃中，或是直接插入結腸，讓糞菌樣本透過導管進入患者體內，目的是讓出現在健康捐贈者糞便裡的腸胃細菌增強患者的免疫系統。

報導指出，過去糞便微生物移植法主要用來治療腸胃問題，不過至今已經有好幾個研究發現它也能治療掉髮，促使美國哥倫比亞大學（Columbia University）於2020年開始相關研究，研究人員將要測試糞便微生物移植法是否能讓40名鬼剃頭患者長出頭髮，研究將持續觀察至2023年底。

目前科學家尚不清楚何以免疫系統要攻擊毛囊，不過研究顯示，這種攻擊和腸胃中數兆種細菌組成的生態系統有緊密關聯，這種菌叢生態將能維持人體健康，但也可能因為不健康的飲食習慣、或是服用抗生素受到破壞，科學家先前就表示，腸道中的菌叢生態失衡時，可能導致各種健康問題。

先前有不少研究將腸道微生態失調（Gut dysbiosis）和圓禿做關聯，2019年一份大陸研究指出，透過恢復腸道菌叢平衡，糞便微生物移植法或許能成為圓禿的潛在療法，主持研究的廣東藥科大學附屬醫院醫生謝文瑞指出，他們為一名86歲男子治療腹瀉，他一共進行6輪糞便微生物移植法，4周後竟長出了新髮，照片顯示，18個月後，他的頭頂已經完整覆蓋毛髮，不像先前那樣稀疏，甚至部分白髮還變成了黑髮。

另外美國布朗大學（Brown University）研究團隊2017年刊登在美國期刊《ACG Case Reports Journal》上的研究，也提到患者因為糞便微生物移植法讓頭髮生長的例子。團隊為一名38歲男子進行糞便微生物移植法治療腸胃疾病，原本他全身上下的毛髮已經掉光10年，但在進行糞便微生物移植法後，8周內頭部、臉上、手臂上都開始長出新毛髮，3年後毛髮還在繼續長。

(中時新聞網)