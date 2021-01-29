一度被外界公認為美國前總統川普忠臣的前副總統彭斯，因先前不僅未答應川普「翻盤大選」的要求，並譴責國會暴力，讓外界讚揚其正直表率，但也成為川粉們的眼中釘。然而，據美媒《商業內幕》透露，卸任後的彭斯，在家鄉印第安那州中並未置有房產，成為無家可歸，甚至傳聞必須在親戚家中寄居當「沙發客」的窘境，即使不缺錢的他想置產，也憂心遭川粉追殺的安全考量而一時作罷。

美媒《商業內幕》透露，卸任後的彭斯，在家鄉印第安那州中並未置有房產，成為無家可歸，甚至傳聞必須在親戚家中寄居當「沙發客」的窘境。

Mike Pence, homeless and unemployed, said to be “in fear for his life” - More at: https://t.co/0kWImMkfcv pic.twitter.com/9YvbOAVTiY — Queerty (@Queerty) January 28, 2021

報導指出，根據一名川普前任幕僚透露，在參加拜登就職典禮後，彭斯與妻子子凱倫（Karen Pence）20日一同回到印第安納州，但兩人在家鄉並未有置房產，「他們倆無處可居」。甚至有傳聞稱這對夫婦正在該州中部的哥倫布（Columbus）一帶的哥哥家當起沙發客，也聽說曾住在印第安納州州長霍爾柯姆（Eric Holcomb）位於布朗郡的度假小屋。

彭斯剛抵達印第安納州時，曾向粉絲們表示「今年夏天我們就會搬回印第安納州的家」，實際上他在當地也沒有定居所。許多知情人士透露，事實上彭斯正因並未擁有房產而苦惱，據傳他沒有自己的住所已長達10年之久。知情人士預估，彭斯最終會在華府特區租房，作為競選2024年大選的起點；也有其他人相信基於他的安全仍遭川粉威脅，他近期內不會置產。

由於彭斯拒絕在6日的國會認證選舉人團票時替川普翻盤，惹怒眾多闖入國會的川粉，他們甚至揚言「吊死彭斯」，而知情人士透露這種威脅並非空穴來風。雖然彭斯卸任後仍有特勤維安，但基於保護家人考量，仍讓他打消置產念頭。

報導稱，根據彭斯在擔任眾議員時所提交的財務報告顯示，他從2007年起就不再支付抵押貸款；而他自擔任副總統後的財務報告來看，彭斯目前名下並不擁有任何房產。

(中時新聞網)