LEXUS每年都會為品牌旗下的高階車款推出Limited Edition，每每受到全球層峰客層喜愛，均在短時間內便銷售一空，今年為2021年式旗艦GT跑車LC所推出的Limited Edition限量車型，在總代理和泰汽車的努力之下，仍僅為台灣市場爭取到限量配額，可見其熱門程度。LC Limited Edition推出兩車型，售價分別為LC500 580萬元／LC500h 610萬元。

LEXUS以LF-LC概念車款打造的LC旗艦GT跑車，不僅是當前品牌旗艦，更肩負強化品牌印象的神聖地位，自2017年發表以來其狂野不失優雅的跑車曲線，及令人心跳加速的操駕性能，再加上LC仍保有車迷津津樂道的5.0升V8自然進氣動力，於高階GT跑車級距佔有一席之地。

外觀設計以黑化作為設計主軸，車身多處搭載黑化套件，點綴出動感跑格。(圖/業者提供)

本次限量車款在外觀以黑化作為設計主軸，包含標誌性的紡錘式水箱罩、車側擾流孔以及頭尾燈組邊框等，都搭載專屬黑化套件，加上足踏21吋全新造型燻黑鍛造鋁圈，點綴出動感跑格，車色方面，LC Limited Edition提供爵色黑、極速銀以及LFA白等三種經典車色供車主選擇。

LC Limited Edition提供爵色黑、極速銀以及LFA白等三種經典車色供車主選擇。(圖/業者提供)

此外，車尾的固定式碳纖維尾翼更是吸睛，設計靈感源自紅牛特技飛行世界錦標賽中的飛機機翼，其優異的空氣力學效果，搭配上LC與生俱來的銳利操控特性，讓車輛動態更加銳利及隨心所欲，打造出宛如特技飛機於空中的敏捷操控特性，讓車主時刻感受LEXUS品牌所主張的「Experience Amazing」。

設計靈感源自特技飛機的固定式碳纖尾翼，優異的空氣力學效果強化敏捷操控特性。(圖/業者提供)

內裝採用尊爵黑/馬鞍棕雙色搭配，展現LC車款豪華細膩的車艙氛圍。(圖/業者提供)

進入LC車室內，相較於標準版LC的豪華細膩，LC Limited Edition在精美之外更添戰鬥氣息，內裝皮革採用專屬尊爵黑/馬鞍棕雙色搭配，並於座椅、方向盤、排檔桿、中央扶手及車門飾板等車主經常觸及的區域，大量使用Alcantara人造麂皮材質，不只帶來極佳觸感，也增添熱血的戰鬥氣息。

大量使用Alcantara人造麂皮材質，不只帶來極佳觸感，也增添熱血的戰鬥氣息。(圖/業者提供)

LC Limited Edition與標準版搭載相同的動力編成，提供5.0升V8引擎的LC 500及3.5升V6油電複合動力的LC 500h兩動力可供選擇。LC 500搭載以輕量化鋁合金打造的V8自然進氣引擎，其最大馬力高達464 PS，引擎最高轉速也達到7300rpm，由靜止加速至時速100km/h只需4.7秒！經過專業職人以敏銳聽覺調校與可變排氣閥門的搭配下，使其擁有低轉沉穩、高轉奔放迷人的聲浪。時下歐系性能車款大多改採較小排氣量的渦輪引擎，LC 500採5.0升V8引擎除了擁有迷人聲浪外，自然進氣引擎線性的輸出特性亦是其在車壇搶占一席之地的優勢之一。

而LC 500h搭載全新3.5升V6引擎搭配最大輸出179 PS電動馬達，Hybrid系統最大綜效馬力達359 PS，搭配世界首創Multi-stage Hybrid多段式變速系統，藉由ECVT無段變速系統後方新增的一具四速變速機構，達到可模擬10速手自排變速箱的效果，為LC 500h打造了更運動化的換檔感受，徹底顛覆世人對Hybrid車款加速平順的既定印象。LC 500h擁有5秒完成0~100km/h加速的性能表現，同時在能源局油耗測試中也擁有平均油耗14.8km/L的一級能耗表現，性能與節能兼具。

(中時新聞網)