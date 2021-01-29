人生在世不求能轟轟烈烈，但求能一生順遂，好運常伴，不用為錢煩惱，沒有什麼煩心事，那就是非常有福氣了。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，以下5個生肖的福運很強，彷彿有福神關照，生活無憂無慮，越老越有福氣，晚年運勢非常旺。

▍1.屬馬人

屬馬人為人正直，很多人都願意和他們交朋友。所以屬馬人福氣不斷，人緣好，常有貴人相助，一生都不愁吃喝，能成為富貴之人。特別是晚年錢財越來越多，生活非常富足。他們處理事情的時候非常公平，能令人信服，年輕時在職場上是好上司、好同事，老年時是令人尊敬的長者，充滿智慧與包容。

▍2.屬兔人

屬兔人的運勢非常好，工作順利，事業一帆風順，收入多，愛情美滿，有令人羨慕的好日子。善良溫柔的屬兔人很招人喜歡，人緣好，大家都喜歡和他們相處，因此不管遇到什麼樣的難題都有貴人幫忙解決。屬兔人越老越幸運，晚年時能有愉快的生活，兒女孝順，衣食無憂。

▍3.屬狗人

屬狗人非常有責任感，事情交給他們辦很放心，人又善良，若有人需要幫助，他們會毫不猶豫的行動。因為付出了真心，結了善緣，所以屬狗人能獲得許多人的回報，老來得福氣，一生富貴安詳，生活愜意。

▍4.屬豬人

屬豬人不但能旺自己還能旺他人，是天生的福星，和屬豬人在一起能感受到一股正能量，做事會更有信心，不知不覺運氣也就變好了。他們生活比較富足，一輩子輕鬆自在。到了晚年福運更強，兒孫滿堂，身體健康，沒有什麼煩惱，快樂每一天。

▍5.屬牛人

屬牛人聰明伶俐，善於發現事物的發展規則，做事有計劃、有毅力，事業走鴻運無比順利。他們擁有福氣，兒時深得長輩老師的喜愛，長大後會從事自己喜歡又有前途的工作，有機會出人頭地。晚年家庭和睦，美滿幸福，德高望重。

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(中時新聞網)