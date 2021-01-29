「紅魔」曼聯28日在老特拉福主場迎戰墊底弱旅雪菲爾聯，獲勝就能續坐英超龍頭，未料竟以1比2爆冷落敗，13連勝畫下句點，並讓同城對手曼城以1分之差獨居榜首。曼聯能否奪回龍頭，台灣時間31日凌晨在「槍魔大戰」對決宿敵兵工廠，又是一場關鍵戰役，《Eleven體育二台》現場直播。

曼聯本季開低走高，月中終於坐上英超龍頭，4天前也在英格蘭足總盃16強3比2氣走「紅軍」利物浦，挺進8強。紅魔28日對上本季僅獲1勝的「刀鋒戰士」雪菲爾聯，原本被看好能夠輕鬆過關，豈料開賽第23分鐘先被布萊恩（Kean Bryan）頭槌破門，上半場0比1落後。

首顆進球雪菲爾聯前鋒夏普（Billy Sharp）其實有衝撞曼聯門將德赫亞（David De Gea）之嫌，第64分鐘曼聯藉角球還擊，由出生於雪菲爾的隊長馬奎爾（Harry Maguire）強勢頭槌扳平。可惜紅魔屢攻不下，全場16次射門就進馬奎爾那1球，第74分鐘又被替補的柏克（Oliver Burke）射入折射進球，以1比2吞敗。

替補上陣的柏克（左）射入折射進球，讓雪菲爾聯客場氣走曼聯，自1973年以來首次在老特拉福拿下聯賽勝利。（美聯社）

這場冷門讓曼聯榜首只坐了短短兩周，對雪菲爾聯更是意義非凡，此役前他們創下英超開季19輪最差戰績紀錄，上次在老特拉福拿下聯賽勝利更得追溯到1973年，如今終於重溫暌違48年的贏球滋味。

雪菲爾聯下役將對上新科龍頭曼城，與其寄望他們再創奇蹟，曼聯還是自己爭氣贏得「槍魔大戰」、避免被曼城拉開差距比較實際。曼聯與「槍手」兵工廠從1990年代後期到21世紀初對抗激烈，球員常在場上發生衝突，兩隊從1997年2月到2005年2月之間的交手總共出現7張紅牌，火爆程度可見一斑。

2008年前兵工廠名將狄克森（Lee Dixon）表示槍、魔已不再是死敵，前曼聯教頭「老佛爺」佛格森（Alex Ferguson）也強調雙方都已克制許多，槍魔大戰的火藥味才逐漸消除，加上切爾西、曼城、熱刺等對手崛起，英超進入「六大豪門」的戰國風雲，槍魔大戰的代表性不如過去，也就是豪門對決的戲碼之一了。

根據統計，槍、魔過去在各項賽事總共碰頭234次，曼聯以97勝52和85負占上風，聯賽對決也是紅魔以83勝48和72負領先。不過兩隊上一次交手、去年11月1日在老特拉福對決，卻是客隊兵工廠以1比0帶走3分。

然而，是役下半場踢進致勝12碼球的兵工廠隊長奧巴梅楊（Pierre-Emerick Aubameyang），因為母親生病已經請假缺席了兩場比賽，教頭阿特塔（Mikel Arteta）透露兩人通過電話，病情已有好轉，卻沒把握奧巴梅楊能否趕上周日大戰。

尤其目前新冠疫情仍舊嚴峻，奧巴梅楊要趕回倫敦與球隊會合，還面臨隔離程序，要上場也得通過新冠病毒篩檢。若他不能上場，將是曼聯的利多消息。

加彭前鋒奧巴梅楊因母親生病請假中，還不確定能否趕上周日的槍魔大戰。（美聯社資料照）

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此外，曼聯英超客場已經跨季連17場不敗，平了1999年老佛爺領軍創下的隊史紀錄。兵工廠本季戰績平平，排名第9，曼聯若能從對雪菲爾聯的敗仗中獲得教訓，找回水準與專注力，有機會回到勝利的軌道上。

運彩賭盤目前也看好曼聯客勝，不讓分玩法曼聯獲勝的賠率2.15略低於主勝的2.45。儘管兵工廠本季戰績不佳，但傳統好戲也是顏面之爭，勝負應該還是1球差距，看好曼聯小贏1球的彩迷，不妨考慮讓分玩法的和局，賠率4.25相當不錯。

(中時 )