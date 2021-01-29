《財訊》雙週刊報導，近來不少上市櫃公司利用自有資金進出股市，其中又以中環最積極，甚至以極短線操作權值股。2021年開年僅一週，中環便進出聯電、鴻海、大同、中興電、大立光，累計交易金額達29.71億元，獲利約3006萬元。

《財訊》報導指出，去年除了利用自有資金操作台股，也透過子公司中嘉與海外子公司進出台股與港股。根據公開資訊觀測站，去年中環公告進出股市高達122次，每次進出金額約為3~4億元，全年交易量為363.22億元，獲利1.95億元，絕大多數為短線操作，引發市場側目。

根據券商行情，交易量大者，基本上都有手續費3折的折讓，即1億元可退佣10萬到12.5萬元。依據中環的交易量，按照市場行情，去年最少約可獲得3632萬元的退佣。相較於投資操作，中環去年光碟本業營收雖然成長，但累計去年前3季淨損5.26億元，短線進出還比本業好。

去年中環主要進出的標的包括大立光、台灣高鐵、台積電、大同、聯電、中興電，近期則開始操作鴻海，金融股國泰金、第一金、富邦金和上海商銀等，則在除權息前進場，領到股息後即賣出，目的相對單純。

其中對大立光的操作最積極，去年全年交易量達88.89億元，不過頻繁進出仍不敵股價的下行趨勢，最後整體虧損651萬元。台灣高鐵交易量也高達46.33億元，但也成為中環最大虧損，全年虧損1.47億元。至於中興電和台積電對其獲利貢獻最大，分別獲利1.07億元，及7610萬元。

有趣的是，根據《財訊》團隊分析，中環去年取得中興電最低成本為23.56元、台積電最低買到270元，聯電最低成本為25元，其實只要長抱不賣，獲利都至少翻倍，究竟如此密集進出的策略為何？讓外界十分好奇。

(中時新聞網)