從去年12月底的短暫修正過後，聯電股價在今年再度突破50元大關，《今周刊》從聯電的過去與未來，分析股價居高不下的聯電，是否還有投資價值？

進入2021年之後，台股最大的奇蹟無疑是台積電（2330），股價從年初的536元盤中最高一度漲到679元，漲幅高達26％。不過，比起台積電，台股去年的另一大驚奇，晶圓代工老二聯電（2303）也不遑多讓，今年股價從45.55元漲到57.2元，漲幅同樣超過25％。

不過，隨著聯電股價持續走強，目前價位已逼近先前外資喊出的60元目標價，接下來是否仍有好戲可看？投資價值又該如何分析？

短期來看，無論是籌碼面與技術面，聯電均仍維持一定程度的強勢格局。今年以來至1月22日，外資總共買超聯電26.5萬張，投信也買超4.8萬張，目前外資持股近47％，投信持股也近3％，且兩大法人持股近期仍持續上升。以技術面解析，股價仍站穩在5日線之上，也已突破45元至50元的盤整區段，朝下一個階段邁進。

籌碼面與技術面皆穩，那麼，今年聯電的基本面是否有超出期待的展望？

先回歸聯電的投資價值，必須從2017年開始談起。當年接任聯電「雙CEO」的兩位總經理簡山傑、王石，拍板決定不再投資12奈米以下的先進製程，宣告放棄與台積電的軍備競賽，專心於成熟製程的28奈米與8吋晶圓。

大幅縮減資本支出

毛利率可望再突破20％

聯電決定放棄先進製程之後，開始減少資本支出，公司資本支出從2016年9百億元，腰斬至2017年4百億元，隔年再度砍半至2百億元，減少的資本支出連帶影響後續年分的折舊費用，並且慢慢展現在這幾年的財務數據之上。

單看前三季折舊費用，2017年382億元，2020年342億元，3年來的前三季折舊費用已經減少40億元，超過1成。

除了費用縮減，營運面也還維持強勢成長的利多趨勢。從整體環境來看，目前半導體產業欣欣向榮，從消費電子、通訊設備再到車用電子與醫療產品，都有爆發性需求。不只高階產品，對於成熟製程的低階半導體、微控制器（MCU）需求愈來愈高，讓聯電平均售價（ASP）愈推愈高，去年毛利率很有機會繼2016年後首度突破20％，未來毛利率的持續成長也可預期。

整體來說，比起先前與台積電進行先進製程軍備競賽的路線，聯電改變營運策略後3年有成，已展現效益。

更專注於股東回饋

外資估殖利率4％勝台積

寬量國際顧問何柏杰進一步分析，捨棄與台積電競爭，反而使現在的聯電更專注於股東的回饋，提高股東報酬率以及自由現金流的流入，尤其是現金殖利率，由於大幅縮減資本支出，也使聯電有更多的現金股利發放空間，這幾年聯電的配息率居高不下，2017年以來，聯電都有超過85％的配息率。

即使聯電股價快速攀高，日系外資野村證券從聯電去年的EPS與配息率估算，聯電今年的現金殖利率有機會維持在4％，高於台積電的3％。從殖利率來看，聯電比起台積電，更具投資價值。

《今周刊》(第1258期)

(中時新聞網)