雖然目前大家都在搶疫苗，但要平息新冠病毒的影響，還要寄望有效的臨床治療藥。科學家最新的臨床研究發現，原來治療白血病的抗病毒藥物普利迪普森( plitidepsin)，對新型冠狀病毒SARS-CoV-2（包括新的英國變體）相當有功效，甚至比瑞德西韋(Remdesivir)強了10至100倍。

醫療訊息(MedicalxPress) 報導，倫敦大學學院 (UCL)與美國研究人員合作，進行新冠狀病的治療藥開發，團隊最近發現普利迪普森對新英國突變株B.1.1.7的功效很好，成功阻斷病毒的傳染性。

這項研究已通過同行評審，是由加州大學舊金山分校(UCSF)的定量生物科學研究所（QBI）、紐約西奈山伊坎醫學院（ISMMS）審核，並發表在《科學》雜誌上。

研究人員篩選了許多已經批准使用的臨床藥物，以鑑定哪些藥物可以抑制新冠病毒的活性。具體來說，他們正在尋找「針對宿主(或說患者)的療法」，意思是如何使這些宿主（也就是人類）的細胞不被感染。

普利迪普森( plitidepsin)，又稱阿普利丁(Aplidin)，是已經通過澳洲醫療監管機構批准的，用於治療多發性骨髓瘤的新型藥物，並且是全球眾多其他2~3期臨床癌症試驗的用藥。

進行該研究的美國部門發現，在抑制SARS-CoV-方面，普利迪普森的性能比瑞德西韋高了27.5倍。這項研究是在實驗室的細胞中進行，而不是在患者身體內。

但同時普利迪普森在減少肺部遭病毒複製方面，比瑞德西韋有效100倍，還具有降低肺部發炎的效果，肺部發炎一直是冠狀病毒最嚴重的副作用之一。

倫敦大學學院醫學系感染與免疫學家-格雷‧塔沃斯教授(Greg Towers)表示：「這些研究表明，普利迪普森是對抗新冠病毒的高效抑制劑，它的作用是強化組織蛋白的防禦力，而不是試圖破壞病毒蛋白。這樣的好處是病毒比較不會突變。」

研究人員說，現在應進一步評估普利迪普森作為COVID-19療法。

發明普利迪普森的是西班牙製藥公司PharmaMar，他們是在一種海洋生物「海鞘」噴出的物質找到的。

(中時新聞網)