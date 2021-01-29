農曆春節連假將至，北市交通局交通治理科長葉志宏指出，針對市場商圈、景點等畫分3階段交通管制，且市府除調漲4處公有停車費率、加密大眾運輸班次、全面禁止道路挖掘施工。

葉志宏指出，交通局規畫1月13日至2月10日為第1階段，為春節前趕辦年貨的採買人潮,期間內取消調撥車道，也加派人力隨時監控路況，機動調整號誌，此外，信義商圈4處公營停車場費率於1月30日至31日、2月6日至7日調漲為1小時60元，若各大停車場滿位後，警方將驅離欲排隊入場停車的車輛，以免占用車道。

公運處大眾運輸科長張元榜表示，第2階段為2月8日至11日，為春節前返鄉車潮，預估將湧現大批北上返鄉車潮，民眾跨縣市南來北往的移動，長途跋涉也讓車流較分散；第3階段 10日至16日則正值春節連續假期，出遊及收假的車潮將集中湧現，公運處預計調整北市各地廟宇、景點周遭的公車路線，並機動加密班次輸運乘客，建議民眾留意聯營公車業者公告的路線班次表，再安排遊憩行程，才能好好享受出遊品質。

張元榜表示，原本平日發車、假日停駛的公車路線，在11、12日（除夕、初一）將維持停駛，並將13至16日（初二到初五）發車班次減半，另外捷運紅、藍、棕、綠、橘線，沿線接駁公車，則會以假日發車班距的一半來出車，且各風景區週邊加派短程接駁公車，讓民眾免費搭乘。

(中時 )