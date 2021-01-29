有美食之都的府城台南，近日卻爆發小吃危機，不少名店突然宣布拉下鐵門，無限期停止營業，其中鱔魚、火燒蝦、汕頭魚麵更是可能就此絕跡，讓許多人錯愕。對此有達人點出原因，直呼「哪天台南美食沒得吃了，就算是起碼的報應了」。

名嘴「魚夫」26日在臉書《臺南 TODAY》PO文「正視台南美食危機」，他指出，台南老字號汕頭魚麵近日無預警拉下鐵門，貼出公告「因貨源不足，即日起結束營業」，讓不少饕客晴天霹靂。

名嘴「魚夫」表示，台灣土地汙染嚴重，鱔魚、火燒蝦、狗母魚貨源越來越少，未來知名小吃恐怕會真的消失。(圖／翻攝自臺南 TODAY臉書)

「魚夫」說，大家俗稱的狗母魚對台南美食是不可或缺的食材，知名的魚麵就是狗母魚肉所製成。不僅魚麵、魚冊外，狗母魚還是牛頭牌沙茶醬的重樣原料，但狗母魚早就面臨苦無貨源的窘境，從前在大陸西南沿海還能大量捕捉，後來到東南亞去找尋，甚至遠至印度及巴基斯坦，還得在漁季裡補足當年度魚貨。

「魚夫」表示，不只狗母魚，炒鱔魚一樣面臨貨源不足問題，他指出，台灣土地汙染嚴重，有潔癖的野生鱔魚逐漸無法生存而滅絕，但養殖方面又有困難，曾有業者透露，南洋的鱔魚沒經過冬眠，不會好吃，用養殖的無法吃出美味，但大陸的鱔魚雖然美味彈牙，但一分錢一分貨，早早就先被大餐廳挑走。

除此之外，火燒蝦命運也跟炒鱔魚類似，在貨源短缺的情況下，有店家不願意使用其他蝦子代替，深怕砸掉自己經營多年的招牌，乾脆拉下鐵門休息。「魚夫」說，火燒蝦的短缺，影響的不只肉圓和蝦仁炒飯，還包括了使用火燒蝦殼熬煮高湯的台南擔仔麵，以及著名的台南蝦捲都大受影響。

「魚夫」文末表示，台灣人不愛惜地球，汙染生存的土地，哪天台南美時沒得吃了，就是起碼的報應了。

(中時新聞網)