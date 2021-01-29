脫口秀主持人博恩日前在《博恩夜夜秀》大開玩笑表示「可以把萊豬做成肉鬆，再賣給中國大陸。」不料玩笑話引起國台辦關注及大陸網友反彈，大陸也宣布台灣豬肉製品禁入大陸。國民黨文傳會副主委鄭照新指出，「造成豬肉禁銷大陸的不是博恩，而是蔡政府言行間的歧視與敵意。」

他強調，「別讓真正該負責的人躲起來」、「抬舉一個脫口秀主持人的影響力，只是讓政府得以卸責而已。」

鄭照新說，看完博恩影片的人應該可以理解博恩的意思是批評蔡政府的雙標，凸顯台灣人不吃，難道要做成肉鬆外銷大陸嗎？而大陸的措施，也是要凸顯「抱歉，我們不吃萊豬，你們要吃請便。」扯到一個脫口秀主持人身上太沉重了。

他說，美式脫口秀葷腥不忌，能夠大開種族玩笑，反而顯示心中沒有歧視，這樣的＂insult comedy＂美式文化行之有年，過世不久的泰斗Don Rickles，世人甚至以曾被他點名侮辱過為榮 (如強尼戴普）。

鄭照新指出，蔡政府長期以來，在全球面對災難與不幸的時刻，並未以人道和普世價值，展現對當時疫情嚴重的大陸一絲絲的關懷，反而在口罩以及感染人數上展現一種冷漠自私及傲慢，甚至有的人以大陸高升的感染數字為樂，造成兩岸民間相互仇視，毫無互信基礎。這才是事件引發的主因，也讓以普世價值自豪的台灣蒙羞。

鄭照新強調，當對岸以武力威逼欺壓我們的時候，我們不必卑躬屈膝；但若在對岸人民為疫情歷經悲歡離合之時，不以同理心展現一絲憐憫，又如何能讓兩岸互信互亮，看見一絲曙光呢？

(中時 )