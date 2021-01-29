台灣女星郭采潔擁有甜美外型與好歌聲，近年演藝事業轉往大陸發展，憑著電影《小時代》系列中的顧里一角，人氣再攀高峰。然而她昨(28日)受邀出席精品活動，一身充滿個性又性感的薄紗裝打扮就意外引發大陸網友熱議，甚至還有人直言乍看根本認不出是郭采潔。

34歲郭采潔在大陸演藝圈人氣火熱，昨日受邀出席精品活動，一身黑色薄紗外加短褲打扮，繼性感又不失個性美，讓人眼睛為之一亮，也讓她纖細好身材一覽無遺。

郭采潔出道走清純路線。(本報系資料照)

不過或許是因為郭采潔這身造型太過前衛，引發大陸網友評論兩極，有人大讚「這種髮型大概只有郭采潔能行吧」、「她的臉撐的起來」、「好美，就是怕她冷著」、「我有這身材的話，我洗澡不關門」，但也有網友看不習慣，直呼「這是郭采潔？不像啊」、「我不信，這不是郭采潔」、「你說這是阿雅我也相信」、「得罪造型師了？」。

郭采潔昨日出席精品活動，前衛造型引發熱議。(取自微博)

郭采潔身材纖細令人羨慕。(取自郭采潔微博)

歌手出身的郭采潔，2013年事業重心轉往戲劇、電影發展，在偶像劇《無敵珊寶妹》的清純模樣令人印象深刻，後來更憑著電影《一頁台北》獲得台北電影獎最佳新演員獎肯定。而她昨日接受陸媒訪問，也透露自己最近拍vlog上癮了，未來也會考慮在影片中拍些喜歡的音樂與書籍，和粉絲分享。

(中時新聞網)