前民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，成為史上第一位被罷免的六都市議員。王浩宇28日晚間透露，被罷免後，這幾天都沒哭。不過，國小老師打了一通關心的電話，卻讓他差點一句話都說不出來，忍不住鼻酸。

王浩宇在臉書貼文表示，被罷免後，心情其實非常平靜。反倒是很多被他拜託不要去投票的支持者，在電話裡啜泣，他反倒成那個安慰的角色。

王浩宇透露，27日晚上，國小老師打來一通電話關心他，讓他忍不住鼻酸。國小時的他雖然成績不錯，卻總有很多不同的意見，而且超級愛問問題，不服膺於威權的我，常把心臟不好的老師氣到崩潰。一直以來，他都不是循規蹈矩的好學生，反倒多了點叛逆、很有自己的想法，但也就是這樣的學生，最後跟老師感情最好，國小畢業到現在，也都一直保持聯絡。被罷免後，老師打了手機關心，讓他差點一句話都說不出來。

王浩宇接著表示，年金改革後，退休老師們首當其衝，退休俸瞬間少了不少，就不太敢打給老師。他一直都支持年金改革，也認為政府應該要推動改革，卻也慢慢能理解某些老師為什麼不滿，他們圖的只是個安穩，當初說好的退休條件卻改變了，孩子的教育補助跟收入減少了，多少會影響到退休後的規畫。

王浩宇認為，當時確實應該對他們有更多體諒，雖然他還是不爽全國公務人員協會前理事長李來希、國民黨立委吳斯懷。但800-1確實是他的失言，無論發生怎樣的狀況，他都不應該拿生命開玩笑。該感恩的，我們實在不該忘記。無論是國軍、老師、公務員，都感謝他們對台灣的付出，也謝謝他們體諒政府，特別是在年金改革之後。

(中時新聞網)