與前第一家庭扁家關係緊密的御醫黃芳彥，驚傳在美國加州自宅車庫身亡。他因捲入扁家弊案滯美不歸，如今客死異鄉，獨特的人生故事再度被掀出。黃芳彥出身南投望族，一家5兄弟均為醫師，他與從事物理治療師的妻子育有2子，但造化弄人，大兒子和妻子相繼去世，僅留小兒子跟他相依為命。

黃芳彥出身南投草屯望族，父親黃維騰曾擔任台中客運和台中七信總經理，母親張愛信則是前台中市長張啟仲的妹妹。黃芳彥有4兄弟，清一色都是醫生，但因家族有癌症史，已有3人先後離世；證實黃芳彥死訊的胞弟黃重彥，目前在台中開診所行醫。

黃芳彥2008年潛逃至美國前，家庭曾遭逢巨變，先是大兒子自美返國，深夜因氣喘急性發作猝死；妻子也因乳癌撒手人寰。黃中年喪妻、喪子，深受打擊；陳水扁、吳淑珍夫婦伸出援手，幫他度過難關，從此成為莫逆之交。

黃重彥接受《中天新聞》訪問時表示，黃芳彥辭去新光醫院工作赴美，就是不打算回來了，但他遠走他鄉，心中最牽掛的還是兒子。黃重彥透露，自嫂子和姪子去世後，一直以來哥哥和小兒子相依為命，黃芳彥捲入弊案滯美，他希望姪子能了解爸爸是清白的。

黃芳彥傳出死訊，和信醫院藥劑科主任陳昭姿28日深夜在臉書發文悼念黃芳彥。陳昭姿形容，黃是朋友心目中的強者，他的肩膀也曾讓阿扁總統倚靠；秘書曾透露，黃曾因失去年輕愛子仰天長嘯，心中的痛不言可喻。

黃芳彥自台大醫學系畢業後，行醫生涯堪稱順利。他曾任台大醫院麻醉科醫師、副教授，離開台大後，到新光醫院擔任副院長兼麻醉科主任。而黃芳彥與陳水扁結緣，是因1985年吳淑珍出車禍送到台大治療，黃當時擔任麻醉醫師，再加上黃妻負責吳淑珍復健，在這種雙重關係下，兩家建立起深厚交情。

2000年陳水扁就任總統後，黃芳彥擔任總統醫療團召集人，從此有了「第一家庭御醫」之稱。2002年發生SARS事件，黃芳彥扛下重擔，接任專責醫院國軍松山醫院總指揮，可見陳水扁對他的倚重。

陳昭姿回憶，當初在台大醫院的工作，就是先和黃芳彥面談，再見院長宋瑞樓，於是到醫院服務，成就了專業人生。陳昭姿說，凡與黃芳彥共事或當過他的部屬，無論醫師、護理師，也無論政治立場，所有人都喜歡他，黃芳彥陽光、大方，個性風趣，也很會講故事。

(中時新聞網)