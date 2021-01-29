法國「重點週刊」本期內容以「中國發動砂石戰爭」為題，報導中國船隊越界台灣海域盜砂。專文表示，中國頻盜採台灣等周邊國家海底砂石，嚴重影響主權與生態。

「重點週刊」（Le Point）今天出刊，其中一專文從海岸騷擾、中國建設、海洋生態、海底纜線以及台灣主權的角度切入，以6頁內容詳細報導並探討中國越界至台灣離島周圍海域採砂的現象。

週刊記者表示，馬祖南竿周邊自2019年開始，有時會出現上百艘的抽砂與運砂船「船隊」，綿延到看不見為止，「就像在預告中國承諾未來將派至台灣的海軍戰隊」。除馬祖之外，金門從2005年開始就出現中國抽砂船；澎湖遇到的中國抽砂船隊數量更是馬祖的兩倍。

文章寫道，這些砂石是為了應付中國沿海城市都市擴張建設所需的水泥。根據中華民國自然生態保育協會指出，中國每天會從台灣周邊海域抽去10萬噸的砂石。目前在中國，3千噸的水泥市值約7萬5千歐元。

中國已經禁止在自己海域與河川內開採砂石，因此這些建設用的砂石都來自盜採鄰近國家的海船。過去幾年，美國獨立調查記者拜瑟（Vince Beiser）就曾揭露中國大型砂石產業公司盜採菲律賓、緬甸等周邊國家的砂石。

2020年10月，民主進步黨連江縣黨部主任委員李問在社群媒體上分享馬祖海巡隊出動扣押在馬祖海域盜採砂石的中國抽砂船，引發熱議。李問向「重點週刊」表示，「沒有證據顯示這是軍事行動；然而，這是中國攻擊『灰色地帶』策略的一環，目的就是要看我們如何反應」。

至於盜採砂石對台灣造成的生態影響，國立台灣師範大學地理學系教授林宗儀向記者表示，「即使採的砂石不在台灣領海，但這會影響我們的海床與海岸，因為一旦挖空一個區域，鄰近的砂石會因填補空洞而下陷，造成海岸滑動與消失。每個區域都有一定數量的砂石，而海岸線的後退就證實了砂石的減少」。

台灣積極回應中國抽砂船，海巡隊2019年執行了600次的採砂船掃蕩行動，2020年更有近4千艘艦艇被海巡隊驅離。「重點週刊」也詳細描寫馬祖海巡隊逮捕越界盜砂船「國良919號」上11名船員的過程。

更高層級的動員也在部署，海洋委員會政務副主任委員莊慶達向記者表示：「我們將派遣更多艦艇前往澎湖和馬祖...中國的行動違反國際趨勢以及聯合國2030年永續發展目標。無論是誰傷害台灣主權和漁業權，我們都會奮戰到底。」

李問表示，「有鑒於問題的複雜性，會需要組合攻勢，因為單憑一種策略是不夠的」。中國越界抽砂船的罰款從1百萬台幣提高到1億台幣，且涉案人員將會面臨最高7年牢獄。

「重點週刊」也訪問到國民黨籍連江縣產業發展處王建華處長，「是他在馬祖地區保持與中國當局的聯繫」。王建華表示，「面對台灣媒體的報導疾呼，中國已經開始行動。他們是真心的，甚至中國媒體還有一篇相關的報導」。不久後他將與福州政府會面，就此議題進行討論。

然而文章寫到，「這樣的說法，並不是所有人都買單」，並且指出中國砂石產業是被共產黨政府所支配。福建隨處可見的中國交通建設公司（China Communications Construction Company（CCCC）是世界採砂龍頭，也因南海軍事化爭議在2020年8月進入美國制裁名單。

報導最後引用李問所言：「對抗抽砂是一場對抗龐然大物的戰爭。但終結這場戰役不僅對我們國家，對區域海洋生態也是相當關鍵的。其他國家也遭遇了類似非法抽砂的狀況。台灣是絕不會退縮的。」

(中央社)