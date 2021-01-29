高雄鳳山市議員黃捷罷免案，將在2月6日投票，兼任民進黨主席的總統蔡英文指示對罷捷一事「不能坐視不管」。名嘴謝寒冰認為，民進黨的策略就是要升高到藍綠對決，如今罷捷定調「罷黃捷、教訓蔡英文」，恐會中民進黨的計。

謝寒冰在直播節目中指出，要罷免一個人，最重要的是把所有焦點都focus在這個人上面，不要牽涉到黨派或其他東西，一定要聚焦在這個人所作所為，是怎樣讓人家不滿、怎樣辜負選民託付，這才是最重要的。若失焦後，反而會降低民眾出門投票意願。

謝寒冰認為，罷捷已經定調「反萊豬、罷黃捷、教訓蔡英文」，唸起來朗朗上口。謝寒冰卻擔心會讓整個罷捷失焦，反萊豬的議題跟教訓蔡英文的議題，其實是兩個不同的層面，是不太一樣的。

這次民進黨動員保護黃捷，不管私底下黨員是真心還是假意，他們的策略就是全面升高到藍綠對決，希望激發去年罷免前高雄市長韓國瑜、還有去年總統大選投給蔡英文的這一些人，全部都出來投票，如果他們的策略成功，罷免就不會過關。那要怎樣讓他們的策略不成功，就是不要走入他們佈好的陣線。

謝寒冰認為，現在罷捷的難度絕對會比罷免王浩宇多得多，情勢本來就很艱困，明明知道對方希望你走這條路跟它對決，卻真的傻傻走這條路，這完全不對。對方會選正面作戰，是因為對它最有利，卻對罷捷團體最不利。總之，他們就是要喚醒去年討厭韓國瑜的那些人再站出來，放出耳語說韓國瑜要去幫罷捷團體站台；另外就是要回歸藍綠對決。

(中時新聞網)